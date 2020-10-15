Правоохранители провели задержания и обыски в одном из офисов Одессы, где работала "предвыборная сетка". Подозревают в организации запрещенной деятельности председателя местного избиркома.

О разоблачении достаточно масштабной "сетки", которая должна обеспечить определенное количество голосов нужному кандидату в мэры Одессы, сообщили в департаменте стратегических расследований полиции.

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По данным следствия, один голос на местных выборах злоумышленники оценивали в 1 тысячу гривен.

Задержанную ранее осуждали за махинации на выборах

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двух человек – жителя Одессы и главу избирательной комиссии. Интересно, что пять лет назад она получила свою первую судимость. За совершение связанного с выборами преступлениея. Судя по всему, политики щедро платят причастным к выборам, поэтому женщина снова взялась за свое.

45 тысяч долларов

На подкуп избирателей ради определенного кандидата тратили бешеные деньги. Только эта "сеть" имела план обеспечить голоса 1 тысячи человек. Во время обыска правоохранители изъяли 45 тысяч долларов.

Как работала "сеть"

Схема работы злоумышленников была достаточно простой. Председатель комиссии вместе с соратником искали людей, которые бы согласились отдать свой голос. Фотографию бюллетеня они могли обменять на деньги в день выборов.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до семи лет тюрьмы.