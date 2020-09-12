На оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация украинцев, которые получают российские документы. Однако согласно Конституции, они продолжают оставаться гражданами Украины.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью LB пояснил, что Конституция запрещает лишать украинского гражданства.

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Ранее представители ОРДЛО демонстрировали российские паспорта на переговорах в Минске. Мережко прокомментировал, что "это очень сложный вопрос".

Мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию,

– пояснил он.

Выборы и российские паспорта

Александр Мережко не считает целесообразным менять Конституцию относительно запрета жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса участвовать в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.

Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством,

– сказал нардеп.

Он отметил, что с точки зрения права отказываться от этих людей не правильно.

Российские паспорта на оккупированных территориях: коротко