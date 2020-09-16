Возможна ли отставка Арсена Авакова, как министру МВД удается быть на своей должности уже 6 лет и о борьбе за кресло мэра Киева, в эфире программы "Политанатомия" рассказали политтехнолог Дмитрий Симанский, политические эксперты Олег Саакян и Тарас Загородний и нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова.

Постановление об отставке Авакова

Фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку главы МВД Арсена Авакова. Они также планируют зарегистрировать соответствующее постановление. Нардеп Александра Устинова прокомментировала в эфире 24 канала, подписались уже более 50 депутатов.

Читайте также Отставка Авакова: кто может занять его место, если это случится

Однако заметила, что чем больше общается с коллегами по парламенту, тем больше слышит фраз вроде: "Если там будет больше, чем 100 подписей, то тоже подпишу". И добавила, что все стыдливо опускают глаза.

То, что даже некоторые представители "Слуги народа" вышли на трибуну и сказали: "Давайте говорить откровенно, у нас нет людей довольных Аваковым в этом зале". Нардеп отметила, что представители монобольшинства отмечали: у фракции нет тех, которые бы это все поддерживали.

И мы прекрасно поняли, что у нас не только страна живет в страхе, но и парламент". Хотя для меня это странно, потому что я слабо представляю, чтобы парламентарии боялись настолько, насколько боятся идти люди в участок и давать показания, когда им нужно вызвать наряд на дом,

– рассказала политик.

Нардеп убеждена, если бы было тайное голосование за отставку Авакова, то 100% набралось бы более 226 голосов. Также она отметила, если бы этот вопрос поставили на поименное голосование, то было бы значительно большее количество.



Олександра Устинова / фото "Новое время"

По ее словам, сейчас "Европейская солидарность" пытается манипулировать и говорить, что они, конечно, за отставку Авакова, но считают некорректным подписание постановления. Однако добавила, что накануне члены партии подписали постановление о снятии с должности министра охраны здоровья Максима Степанова.

Также Александра Устинова надеется, что 5 июня Арсен Аваков придет на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если он не придет, это поможет мне намного быстрее собрать подписи за его отставку", – добавила она.

Как Авакову удается быть министром уже 6 лет

Политический эксперт Олег Саакян отметил, что Арсен Аваков уже 6 лет подряд возглавляет МВД, несмотря на то, что он не является сильной политической фигурой. У министра нет ни медиаресурсов, ни политической партии, с помощью которых он мог бы влиять на других.



Олег Саакян / Фото "Украинское радио"

По мнению политического эксперта, весь политический вес Авакова строится на так называемом делегированном капитале. То есть он, как политическая фигура, не столь сильный, как его "кресло".

"У него есть только кресло, которое он умеет использовать на 101% и получить благодаря ему влияние во всех сферах, где нет другого капитала. Так он держится", – заявил Саакян.

Кроме того, сегодня в Украине сложилась такая ситуация, что уже пошли в 1 класс дети, которые родились, когда Аваков стал министром внутренних дел.

Что известно о сборе подписей за отставку Авакова?1 июня члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.



Впоследствии стало известно, что в партии планируют зарегистрировать соответствующее постановление, если наберется для этого достаточное количество голосов.



Известно, что депутаты от "Европейской солидарности" и "Батькивщины" отказались участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД.



Добавим, что сейчас депутаты ожидают, что Арсен Аваков придет на час вопросов к правительству, которое состоится 5 июня. В "Голосе" заявляют, что, возможно, отчет руководителя министра убедит других нардепов подписать постановление.

Политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Аваков – очень искусный политик. Он смог выстроить отношения, как с внутренними, так и внешними игроками. Эксперт убежден, что министр внутренних дел "продает" себя на международной арене, как человек, который может обеспечить стабильность в государстве, и это "продается" очень хорошо.

У Авакова отдельно еще есть внешняя политика. Он то во Франции покупает патрульные корабли, то вертолеты, то он вдруг с Эрдоганом (президент Турции – 24 канал) встречается на военной выставке. Это очень неслучайные вещи,

– пояснил Тарас Загородний.



Тарас Загородний / Фото "Антикор"

О местных выборах в Киеве

В "Слуге народа" недавно сообщали, что новоиспеченный министр культуры Александр Ткаченко может участвовать в выборах мэра Киева. Впрочем, 5 июня стало известно, что нардепа назначили министром культуры и информационной политики Украины. Поэтому по мнению политтехнолога Дмитрия Симанского, сейчас у Ткаченко уже нет времени участвовать в предвыборной гонке за кресло мэра столицы.

По словам политтехнолога, победит кандидат, которого выберет президент Владимир Зеленский.

На праймериз в Киеве победит тот, кого за руку приведет Зеленский,

– отметил Дмитрий Симанский.



Дмитрий Симанский / Фото "Радио свобода"

Известно, что участие в партийных праймериз на пост мэра Киева могут принять от 4 до 6 кандидатов в "Слуги народа". Пока потенциальных участников среди представителей монобольшинства 4 – Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Обратите внимание Какой сюрприз готовит "Слуга народа" на выборы мэра Киева

Зато политический эксперт Олег Саакян считает, что не надо отвергать того, что Ткаченко будет участвовать в праймериз. По его словам, для Ткаченко старт с министра на выборы мэра мог бы быть неплохим, потому что за это время он может запустить 1 – 2 яркие инициативы.

"У Ткаченко есть преимущество в том, что он киевлянин. На фоне этого он выглядит интеллигентом и патриотом", – отметил он.



Рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева / Инфографика 24 канала