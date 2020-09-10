Политическая сила президента Зеленского активно использует эффективные избирательные технологии времен президента Порошенко.

Как стало известно, сотрудники офиса политтехнолога Дмитрия Касьянова возглавили избирательную кампанию кандидата в меры г. Сумы от партии "Слуга народа" Татьяны Рябухи, ранее избранной народным депутатом по одномандатному мажоритарному округу №157.

В начале августа представители партии "Слуга народа" обратились в офис политтехнолога Дмитрия Касьянова с предложением провести кампанию Татьяны Рябухи. После проведения переговоров и консультаций в Сумы были командированы двое сотрудников Касьянова – Максим Яценко и Оксана Прихожай.

Максим Яценко продолжительное время является фактическим заместителем Касьянова по политическому направлению деятельности, а Оксана Прихожай в недавнем прошлом состояла штатным помощником народного депутата и крупнейшго столичного застройщика Максима Микитася.

Выбор столь опытных сотрудников Дмитрием Касьяновым для ведения мэрской кампании "Слуг народа" в Сумах не случаен. Регион стратегически важен для президентской политической силы.

В комментарии изданию Дмитрий Касьянов подчеркнул, что его команда работает на большое количество избирательных штабов правящей партии в контексте проведения местных выборов 2020 года.

Эффективные избирательные технологии прошлой власти довольно востребованы властью нынешней. Речь, прежде всего, идет о так называемах "сетках", то есть пирамидах финансово мотивированых агитаторов, которые привлекают к голосованию за нужного кандидата других избирателей на платной основе.

Термин "Сетка", как технология подкупа избирателей, вошла в обиход в 2015 году, в связи с парламентской избирательной кампанией соратника Порошенко Сергея Березенко, которую вел Дмитрий Касьянов.

По мнению ведущих политических экспертов, использование "сеток" является исключительно дорогостоящим вложением, доступным лишь правящей политической силе ввиду определенных факторов. Среди них и доступность данных реестров, и неограниченные финансовые ресурсы, и лояльность правоохранительных органов.

Ранее в СМИ сообщалось, что политтехнологи Максим Яценко и Оксана Прихожай являлись организаторами "сеток" для подкупа избирателей для своих клиентов по черниговским округам Сергея Березенко (округ №205) и Максима Микитася (округ №206) в 2015 и 2019 годах соответственно.