В "Слуге народа" 9 июля заверили, что не против участия главного санэпидемврача и заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко в выборах мэра Киева. Там говорят, что открыты к такой инициативе.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель партии, первый заместитель руководителя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

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Как в "Слуге народа" относятся к кандидатуре Ляшко

По словам Корниенко, сейчас планируется, что в праймериз (предвыборах, на которых избирается один кандидат от партии) примут участие четверо кандидатов от "Слуги народа":

Николай Тищенко,

Александр Дубинский,

Александр Качура,

Ирина Верещук.

Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать,

– сказал Корниенко.

Он также добавил, что брать участие в праймериз могут и другие желающие.

Кого на выборах мэра Киева будет поддерживать Зеленский

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, за кого будет голосовать на выборах мэра столицы, сказал: "Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"".

При этом глава государства отметил, что в праймериз будут участвовать не только представители "Слуги народа", но и "независимые люди". "Кто будет лучше, того я и поддержу", – пообещал президент.

Как на эти заявления реагирует сам Виктор Ляшко

Сам Виктор Ляшко свои мэрские перспективы комментирует осторожно. В недавнем интервью 24 каналу он рассказал, что многие в Офисе Президента предлагал ему принять участие в выборах мэра столицы.

На вопрос есть ли у него все же мэрские амбиции, Ляшко конкретно не ответил и избегал этого вопроса.

Смотрите видео интервью с Виктором Ляшко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале:

Виктор Ляшко и выборы мэра Киева: что известно