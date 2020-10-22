В Одесской, Житомирской и Тернопольской областях пытались значительно увеличить количество избирателей на определенных участках. Сейчас с изобретательными фальсификаторами разбираются в полиции.

Места голосования меняли за деньги или обманом

Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному адресу могли зарегистрировать до 300 человек. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Впоследствии ложная информация уже попадала в базу Госреестра избирателей. Заявления с просьбой изменить место голосования подавали как письменно, так и онлайн.

На Одесчине, чтобы подать заявления в электронной форме, использовали цифровые подписи граждан. Их, конечно, получили мошенническим методом.

чтобы подать заявления в электронной форме, использовали цифровые подписи граждан. Их, конечно, получили мошенническим методом. В Тернопольской области декан одного из вузов предлагал студентам за вознаграждения менять избирательные адреса. Чтобы далеко не ходить, заявление подавали онлайн сразу в помещении университета.

декан одного из вузов предлагал студентам за вознаграждения менять избирательные адреса. Чтобы далеко не ходить, заявление подавали онлайн сразу в помещении университета. На Житомирщине злоумышленники собирали персональные данные граждан и тоже – за деньги меняли их избирательные адреса.

Обратите внимание! Полиция начала уголовные производства за фальсификацию избирательных документов.

У фигурантов дел провели обыски

Правоохранители провели более десятка обысков, как дома, так и в офисах фигурантов дела. Изъяли технику, документы и мобильные терминалы. Расследование продолжается.

Фигурантом дела в Тернополе является депутат горсовета от "ЕС"

Как сообщили источники 24 канала, университетом, в котором действовала преступная схема, является Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка. Деканом, который предлагал менять избирательные адреса, может оказаться декан исторического факультета Владимир Мисько. Он является действующим депутатом городского совета от "Европейской Солидарности" и пытается попасть туда снова после выборов 25 октября.



Скриншот с сайта ТНПУ имени Гнатюка

Смотрите видео о преступной схеме:

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