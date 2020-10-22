Кампания местных выборов 25 октября отмечается большим количеством манипуляций и правонарушений, в том числе в крупных городах. Но в полции уверяют, что они готовы обеспечить правопорядок, оставаясь вне политики.

Какая "грязная игра" идет в городах Украины накануне местных выборов

Об этом рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, нынешние выборы "проблемные", передает Интерфакс-Украина.

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Правонарушений, манипуляций и спекуляций – очень много. Нужно понимать, что "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных громадах – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем,

– подчеркнул главный полицейский Украины.

Он отметил, для нынешней избирательной кампании наиболее типичными нарушениями являются:

подкуп избирателей,

препятствование осуществлению избирательного права,

массовая смена места жительства.

Как на это отвечают правоохранители

Клименко отметил, что полиция находится настороже, то есть прекращает и документирует сразу такие моменты.

О чем идет речь

Полицейские уже зафиксировали более 6,5 тысячи заявлений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

В общем составлено почти 1,5 тысячи админпротоколов и следователи открыли 508 уголовных производств.

Более 1500 территориальных избирательных комиссий полиция взяла под охрану.

В ближайшее время создадут специальные группы взрывотехников и кинологов (есть большая вероятность сообщений о минировании участков).

"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будет добавлены силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", – подчеркнул глава Нацполиции.

В то же время Клименко заверил, что никакого вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов не будет. Исключительно обеспечение охраны общественной безопасности и сохранение избирательной документации.

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