При каком условии могут перенести местные выборы: ответ Ляшко
Проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 года может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Если 50% Украины окажется в красной зоне, то голосование могут перенести.
Какие основания для переноса выборов
В этом случае выбирать местную власть украинцам придется позже. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.
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Если мы будем отмечать превышение: 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов,
– отметил Ляшко.
Примером для Украины во время пандемии может стать Польша. Ведь страна-соседка из-за вспышки коронавируса переносила выборы президента.
Однако, отметил Ляшко, сейчас спрогнозировать ситуацию по голосованию – очень сложно. Выводы можно будет сделать в начале октября.
Украину поделили на карантинные зоны
Отметим, что Министерство здравоохранения с 3 августа поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красной зоне уровень карантинных ограничений – самый высокий. Разделение на зоны постоянно обновляется – в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Какие регионы Украины сейчас относятся к красной зоне:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
В Украине обнаружили 91 356 случаев коронавируса, из них 2068 – летальные. Выздоровели 47 822 человек.
Какие ограничения в различных зонах карантина / Инфографика 24 канала