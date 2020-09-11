Проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 года может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Если 50% Украины окажется в красной зоне, то голосование могут перенести.

Какие основания для переноса выборов

В этом случае выбирать местную власть украинцам придется позже. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Если мы будем отмечать превышение: 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов,

– отметил Ляшко.

Примером для Украины во время пандемии может стать Польша. Ведь страна-соседка из-за вспышки коронавируса переносила выборы президента.

Однако, отметил Ляшко, сейчас спрогнозировать ситуацию по голосованию – очень сложно. Выводы можно будет сделать в начале октября.

Украину поделили на карантинные зоны

Отметим, что Министерство здравоохранения с 3 августа поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красной зоне уровень карантинных ограничений – самый высокий. Разделение на зоны постоянно обновляется – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Какие регионы Украины сейчас относятся к красной зоне:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? В Украине обнаружили 91 356 случаев коронавируса, из них 2068 – летальные. Выздоровели 47 822 человек.

Какие ограничения в различных зонах карантина / Инфографика 24 канала