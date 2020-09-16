Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что украинская власть абсолютно осознает, что в результате выборов на ныне оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков, которые и ныне там все контролируют. Тем не менее, отмечает он, Украина выбрала для себя такой демократический путь.

В то же время власть хотела бы предотвратить легализацию любого, кто находится по ту сторону линии разграничения, заверил Вадим Пристайко в эфире проекта "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Именно поэтому мы как демократическое государство выбрали для себя эту модель – проведение местных выборов, которые там долгое время не происходили. Все для того, чтобы выбрать хотя бы на низком уровне власть на местах,

– рассказывает министр иностранных дел.

По его словам, о депутатах, которые сядут в Верховной Раде, пока не говорится. Хотя об этом было много разговоров в средствах массовой информации.

"Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. Те люди, которые их выберут, должны знать, что они несут ответственность за то, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если частью людей будут те, кто фактически и сейчас руководят там ", – заявил Вадим Пристайко.

Следовательно, отметил он, власть прекрасно понимает все возможные риски, но это тот демократический путь, который она выбрала.

Люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных ими людей. Мы не можем из Киева назначить их,

– резюмировал Пристайко.