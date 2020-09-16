Pro новости: новые правила местных выборов в Украине. Протесты в Беларуси
В выпуске Pro новости за 7 сентября – местные избирательные гонки официально начались. С новым избирательным законодательством и под влиянием пандемии COVID-19. У Лукашенко к тактике выжидания добавилась и тактика купирования и локализации протестных движений. А именно, его силовики не прибегают больше к чрезмерной жесткости.
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Боевики нанесли удар двум населенным пунктам, в результате чего один военнослужащий ранен, еще один погиб. На прецедент уже отреагировала делегация ТКГ.
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