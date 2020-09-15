В повестке дня Рады появился отдельный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" по опросу общественного мнения. Эта инициатива сразу подверглась критике.

С одной стороны считают, что проведение соцопроса в день выборов создаст так называемое поле для манипуляции общественным мнением. С другой – инструмент может быть использован для реализации властями спорных инициатив по Донбассу и Крыму. Противоречивую инициативу в эфире 24 канала прокомментировал эксперт по политике и избирательному законодательству Александр Солонтай.

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Он отметил, что в ней действительно есть преимущества и недостатки. По словам Солонтая, такая система опросов однозначно является минусом для фактора безопасности.

Предостережением также является то, что соответствующая инициатива накладывается на систему выборов и на так называемую политическую турбулентность,

- сказал эксперт.

Центральная избирательная комиссия состоит из представителей политических сил, а не из незаангажированных специалистов, что также является соответствующим предупредительным сигналом, считает Солонтай.

В то же время можно представить будущее Украины, в котором ЦИК состоит из профессионалов, а государство имеет восстановленные территории, в которых функционирует система постоянного народовластия и опроса общественного мнения. Тогда система опросов, референдумов и голосований должна начать развиваться, отмечает эксперт по политике.

"Необходимо начинать решать вопросы референдумов и опросов не с национального и регионального уровня, а вернуть право местного референдума. Для того, чтобы в общинах могли разъяснять соответствующие вопросы", – подытожил он.

Справка. Авторами законопроекта являются Александр Корниенко, Андрей Клочко, Владимир Иванов, Александр Качура и Андрей Стрихарский – народные депутаты от фракции "Слуга народа", члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.