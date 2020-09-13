Начали с нарушений. Политсила Удар действующего мэра Виталия Кличко под руководством Дениса Комарницкого и Аллы Шлапак хотят "перекроить" столицу к местным выборам под себя. Несмотря на правила ЦИК.

Журналисты Kyiv Live стали свидетелями беспрецедентного нарушения – прямо на заседании Территориальной избирательной комиссии Киева одна из ее членов в ручном режиме согласовывала количество округов.

Несмотря на 10, которые определили в Центризбиркоме, увеличить их в территориальной комиссии хотят до 13! Чтобы было больше шансов на местную власть у кандидатов от действующих политиков. Журналисты выяснили имя члена избирательной комиссии, которая вела себя не просто вызывающе, а противозаконно. Это – Татьяна Васина. Именно она вела переписку с абонентом – "Татьяна штаб Удар". Ей на согласование отправляла проекты, которые ставили на голосование и ждала обратных указаний – голосовать или нет.

По данным, которые журналисты получили из собственных источников в столичных политических кругах – некоторые члены ТИК работают по указаниям "ударовцев" и "слуг". Ведь хотят привести к власти как можно больше мажоритарщиков. Чем больше будет округов – тем выше шансы получить мандат. Ради этого – не исключают информаторы – и покупают голоса членов ТИК.

В целом вчерашнее заседание по количеству округов – закончилось ничем. Прийти к согласию между собой члены комиссии не смогли. Поэтому перенесли его на 12 дней.

Кроме того, это заседание ТИК абсолютно нелегитимно, поскольку разделение на округа должно было завершиться еще вчера до конца суток.

Напомним, еще 30 июля в Центризбиркоме выдали разъяснения для городов, где проживает более 2 миллионов избирателей. Согласно документу Киев поделили на 10 округов.