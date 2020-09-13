На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Будет готовиться к ним и партия "Слуга народа".

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью LB.ua рассказал в чем отличие этих выборов для партии "Слуга народа" от парламентских выборов. Напомним, тогда СН удалось провести в Верховную Раду 254 кандидата.

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"Местные выборы – это, однозначно, вызов для партии "Слуга народа", поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь – за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет", – заявил Разумков.

При этом спикер парламента заявил, что он не занимается формированием предвыборных штабов партии, ведь занят работой в Верховной Раде. "У меня своей работы хоть отбавляй", – отметил Разумков.

Что необходимо знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.



Участие в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образовании ОТО.

Какую сумму должны заплатить кандидаты в мэры для участия в местных выборах-2020:



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