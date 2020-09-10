16 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Участник ТКГ рассказал, что Россия заблокировала процесс переговоров в трех подгруппах. В частности, говорится об обсуждении нового обмена пленными.

В эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале Сергей Гармаш отметил, что сегодняшнее заседание было уникальным. Ведь сразу 2 модератора от ОБСЕ по двум подгруппам заявили, что в их дипломатической практике такого еще не было.

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В частности, посол Морель – модератор политической подгруппы – сказал, что за 50 лет еще не сталкивался с таким. Также посол, который модерирует подгруппу по безопасности, отметил, что впервые за время работы в ТКГ ему пришлось закрыть заседание своей подгруппы досрочно.

Россия продолжает ставить ультиматими, однако не сама, а устами своих марионеток из ОРДЛО. Ультиматум по отмене постановления Верховной Рады относительно местных выборов,

– пояснил Сергей Гармаш.

По его словам, таким образом представители России заблокировали не только политическую подгруппу – обсуждение правок закона об особом статусе и имплементацию туда формулы Штайнмайера, на которой сами и всегда настаивали.

"Они заблокировали обмен пленными. И даже отказываются подавать списки пленных. Хотя это никак не связано с постановлением Рады", – подчеркнул участник ТКГ.

Какова ситуация с выборами на оккупированном Донбассе? Согласно постановления Верховной Рады о местных выборах в 2020 году, провести их на оккупированных территориях, пока там идет война, невозможно. Глава Офиса Президента Андрей Ермак убеждает, что не будут вносить никаких изменений в постановление относительно оккупированных территорий. Россия требует, чтобы сначала на Донбассе состоялись местные выборы, а затем якобы оккупанты вернут контроль над границей Украине. Однако Украина отмечает, что сначала нужно вернуть контроль над территориями. Только после того на Донбассе можно провести демократические выборы.

Совместное инспектирование

Сергей Гармаш рассказал, что в подгруппе по безопасности тоже был интересный момент. Российская сторона хочет постоянно проводить инспектирование. Правда, они предлагают взаимное – чтобы Украина также могла их инспектировать. Они хотят все это фиксировать, составлять какие-то протоколы.

Однако наша делегация на это не соглашается, ведь мы знаем для чего это делается. Чтобы придать им некую субъектность. Так или иначе можно сказать, что по 3 подгруппам переговорный процесс заблокирован,

– прокомментировал он.

По его мнению, Россия затягивает время, чтобы Верховная Рада все же проголосовала за это постановление. Однако если сейчас парламент проголосует за этот пункт, то потом они будут говорить, что "вы уже раз проголосовали, давайте и дальше выполнять минские договоренности".

"Эта "красная линия", которую постоянно произносит наш президент, уже будет не "красной". Это подчеркивает их субъектность, ведь не Россия озвучивает это требование, а ОРДЛО", – отметил Сергей Гармаш.

Слова Грызлова возмутили Кравчука

Сергей Гармаш отметил, что во время заседания оговорка представителя России в ТКГ Бориса Грызлова вызвала возмущение у Леонида Кравчука.

Грызлов сказал: "Дайте Никаноровой слово, это же их территория". На что Кравчук сказал, что или извиняйтесь, если вы оговорились. А если не оговорились и это позиция России о том, что теперь это уже не территория Украины, а их, то объясните, зафиксируйте эту позицию.

Было такое, что Никанорова заявила: "Мы – молодое государство, которое растет",

– отметил Сергей Гармаш.

И добавил, что Грызлов также в очередной раз подтвердил, что они посредники на этих переговорах.

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