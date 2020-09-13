Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту – сорвана российской стороной.

Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет. Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.

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Главная цел России очевидна

Сначала формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором. Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически – применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы.

Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы.

Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу.

Цель России – не уладить конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске.

Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут.

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Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы.