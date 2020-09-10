Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его партия сейчас не готова к местным выборам, если они пройдут весной 2020 года.

Об этом Арахамия говорил в интервью изданию LB.ua, опубликованном в субботу, 12 октября.

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В досрочных выборах нет смысла

Нардеп отметил, что "Слуги народа" не видят смысла организовывать досрочные выборы поскольку в партии к ним не готовы ни институционально, ни кадрово.

Между весной и осенью не большая разница. С точки зрения политтехнологий – зима не подходит, лучше все же осень. Весна нам не на руку. Местные выборы – это 149 тысяч человек. С таким трудом было собрано список "Слуги народа" из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч!

– отметил Арахамия.

Киевские выборы 8 декабря – фантазия

Что касается досрочных выборов в Киеве нардеп отверг предположение, что они могут пройти 8 декабря, а эта дата указана в одном из законопроектив о столице от депутатов "Слуги народа".

До 8 декабря успеть было сначала нереально - какая-то фантазия,

– сказал глава фракции.

В начале октября сообщалось, что "Слуги народа" считают проведение досрочных выборов в Киеве 8 декабря маловероятным. Именно поэтому они могут состояться вместе с другими местными выборами.

К слову, Арахамия также рассказал, что, по его мнению, олигарх Игорь Коломойский контролирует в пропрезидентской политической силе примерно 7 – 9 депутатов.