Уходящая неделя была насыщена политическими событиями, поэтому шутить было над чем. Стоит только вспомнить интервью экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана, которое длилось более 4 часов. Также украинцы не обошли вниманием и наглые требования боевиков по инспекции под Шумами. Ну, и напоследок вечная тема – местные выборы в Украине.

Шутки и смешные мемы на эти и другие темы для вас собрал 24 канал.

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Местные выборы is coming

К местным выборам еще больше месяца, однако города Украины уже давно пестрят политическими билбордами и обещаниями на каждом шагу. И чем меньше времени остается до выборов, тем опаснее ходить на улицу и даже проверять почтовые ящики, ведь везде они – агитаторы.

Интервью Богдана

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан дал пространное интервью на 4,5 часа Дмитрию Гордону. И наговорил он очень много. Говорят, что таким образом Богдан пытается привлечь к себе внимание. Что ж, получилось это у него совсем неплохо.

Важно Богдан дал интервью Гордону: коротко о главном из разговора



Стикеры с яркими цитатами Богдана​ / Фото RegioNews.ua