В ряде регионов спекуляции вокруг экологических проблем могут стать поводом и для вывода людей на улицы.

Политические манипуляции вокруг экологических проблем, которыми часто используются во время выборов, будут лишь отвлекать внимание от их решения. Это подчеркивает политолог Андрей Ермолаев, сообщает "5 канал".

"Практически все проблемы с которыми сталкивалось и сталкивается население – пожары, наводнения, отдельные техногенные случаи – связаны с загрязнением воды", – отмечает он. И добавляет, что политические силы традиционно будут использовать такие яркие примеры экологических или техногенных катастроф, чтобы показать непутевость действующей власти.

В ряде регионов, предупреждают эксперты, спекуляции вокруг экологических проблем могут стать поводом и для вывода людей на улицы. С привлечением "псевдоактивистов", профессионально протестующих за деньги.

"У нас есть структуры и организации, которые могут себе представить, проявление такого протеста – хорошо организованные, обладая технологиями информационного обмена, коммуникаторами, системами обеспечения порядка и т.д. эта угроза очень велика", – предупреждает Андрей Ермолаев.