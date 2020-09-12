Верховная рада за 3 месяца до выборов изменила правила политической гонки. Поэтому смоделируем ситуацию, учитывая все нововведения.

Есть, например, местный бизнесмен или активист, который хочет получить депутатский мандат. В райцентре, где он планирует стать депутатом, проживает более 10 тысяч избирателей. По новым правилам это означает, что самостоятельно он баллотироваться не может. Сообщили корреспонденты 24 канала.

Важно Местные выборы по новым правилам: что изменилось для кандидатов и избирателей

Шаг первый – найти политическую партию

"Этот человек популярен в районе, но на уровне города партия не популярна. Тоесть, ты вынужден теперь заниматься делами не микрорайона, дома, квартала. А вынужден сейчас подумать с кем бы это объединиться, какую бы это правильную партию оформить", – пояснил политолог Александр Солонтай.

Шаг два – деньги

Почти 5 тысяч гривен придется заплатить кандидатам на должность главы села, поселка или города, в котором до 10 тысяч избирателей. А кандидаты в депутаты на этой территории оплатят около тысячи гривен.

Для всех кандидатов в областные, городские поселковые и сельские советы, где количество избирателей превышает 10 тысяч, избирательный залог будет определяться по определенной формуле.

Зарплата от этой партии будет рассчитываться 4 минимальные зарплаты на 90 тысяч избирателей. Это означает, что 18-19 тысяч гривен должна заплатить эта политическая партия, которая выдвигает список кандидатов, в том числе и тебя,

– сообщил народный депутат Роман Лозинский.

По такому же принципу будет определяться размер денежного залога и для кандидатов на должность городского головы. Ориентировочно, в мэры Киева она составит почти 445 тысяч гривен, в мэры Ивано-Франковска – 38,5.

Шаг три – политическая агитация

А это для нашего кандидата, с одной стороны, капиталовложения за саморекламу в местных СМИ, с другой – ответственность.

"Электоральная" гречка и другой подкуп избирателей – категорически запрещены. Усилили ответственность и за фальсификацию голосов. Даже, на первый взгляд, невинные подарки наказываются штрафами от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Скажем, наш кандидат в депутаты определился с политической партией, оплатил избирательный залог, организовал агитационную кампанию.

Шаг четыре – порядковый номер

Чем выше в партийном списке находится кандидат, тем больше у него шансов получить мандат. Впрочем, место в общем списке и в списке на округе будет определять партия по своему усмотрению. Скорее всего руководствоваться партийные боссы будут собственными интересами, пренебрегая мнением избирателей.