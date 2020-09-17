Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет украинцам менять отчество. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил, что такие изменения могут помочь политикам находить еще больше технических кандидатов на выборы.

Об этом Алексей Кошель рассказал в эфире 24 канала. Он отметил, что доказать сам факт, что технический кандидат взял деньги за баллотирование – почти невозможно. Ответственность за техническое баллотирование может только немного запугать потенциальных нарушителей.

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"Есть технология, когда баллотируются полные однофамильцы – Иваненко Иван Петрович, к примеру. Их может быть 2, 3 или даже 4. Это, конечно, коррупция. Людям платят деньги за то, чтобы они выполнили техническую роль", – пояснил Кошель.

Он заявил, что таких клонов привозят даже из других регионов. Однако бывает, что у кандидата достаточно необычное имя или отчество. Тогда это сделать сложно. Именно законопроект, который приняли сегодня в Раде, может облегчить для нарушителей эту технологию.

Мы можем говорить о том, что технология может стать проще. Она станет открытой для всех кандидатов после таких законодательных изменений, несмотря на то, что это рекомендация Европейского Сообщества,

– заверил председатель Комитета избирателей.

Справка. Народные депутаты Верховной Рады 3 июня 2020 года проголосовали за законопроект №2450. Согласно ему, украинцам теперь разрешено добровольно менять собственное отчество. Это могут делать лица с 14 лет с согласия родителей.

Как не позволить себя обмануть

По словам эксперта, на последних парламентских выборах эта технология была сверхрезультативна, ведь клонировали всех: и кандидатов, и название партии. Примерно 10 кандидатов проиграли только из-за технических кандидатов, которые оттащили их голоса.

Алексей Кошель пояснил, что для того, чтобы не позволить себя обмануть, следует придерживаться следующих правил:

следить и интересоваться избирательной кампанией;

анализировать;

слушать, ведь кандидаты, которые лидируют, всегда пытаются донести информацию о клонах до избирателей;

не делать выбор, руководствуясь эмоциями;

не избирать кандидата уже на избирательном участке, а заранее.

"Я думаю, что для тех украинцев, которые анализируют, думают и интересуются ходом избирательной кампании, – отличить настоящего кандидата от лживого будет достаточно несложно", – подытожил Кошель.