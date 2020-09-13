Избирательные кампании в Украине уже традиционно превращаются в конкурс обещаний, сетуют эксперты. Ради победы кандидаты не гнушаются популистскими лозунгами: поднять зарплату и снизить коммуналку.

Все чаще политики эксплуатируют и такую болезненную тему, как защита окружающей среды. Об этом в эфире 24 канала заявил вице-президент "Профессиональной ассоциации экологов" Валентин Щербина.

"Это явление не ново. Сколько существует избирательный процесс, столько и существует тема манипуляций. Политики, как правило, обещают повысить уровень жизни и уровень безопасности. Поскольку экологическая безопасность – это часть общей безопасности населения, то и в этой сфере есть и обещания, и откровенный непрофессионализм, и манипуляции, которые имеют основу – повышение уровня доверия к политику", – отметил вице-президент "Профессиональной ассоциации экологов" Валентин Щербина.

Поэтому эксперты, накануне местных выборов, призывают украинцев не поддаваться манипуляциям. И доверять только конкретным поступкам, а не пустым обещаниям.