Журналисты Bihus.info нашли у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского бизнес в Москве, связи с рейдерами и бизнесом в ОРДЛО, а также политтехнолога Вадима Столара в "штабе".

Об этом говорится в расследовании "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков".

Главный бизнес-актив Пальчевского в Украине – медицинская клиника Eurolab. До 2010 года Пальчевский владел ею непосредственно вместе с бизнес-партнером из РФ Алексеем Кирилловым. Сейчас клиника формально переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP. Она, в свою очередь, принадлежит глухому оффшору с Карибских островов Amerton Group Limited.

"Эта карибская оффшорка, кроме Пальчевского, обслуживает исключительно российский бизнес, и непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала", – говорится в расследовании.

Там же, в активах Amerton Group Limited, журналисты нашли действующую компанию Пальчевского с офисом в Москве.

На одном из документов Amerton Group Limited авторы расследования обнаружили подпись, которая, вероятно, принадлежит Андрею Наумову. Раньше он был юристом Eurolab, а теперь возглавляет благотворительный фонд Пальчевского. Параллельно Наумов управляет двумя компаниями. Их руководители – жители Донецка Дмитрий Муравьев и Павел Малик. По данным Bihus.info, оба работают на одиозного судью Артура Емельянова: "Эти три фамилии чаще всего упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений".

Муравьев владеет несколькими отелями в оккупированном Крыму и сетью продуктовых супермаркетов на Донбассе, захваченных в период российской оккупации.

Расследование от Bihus.info о Пальчевском: видео

"Доверенный человек Пальчевского одновременно работает с ним и с группой одного из самых известных рейдеров в истории страны. Обслуживает в одном пакете Пальчевского и российский бизнес", – говорится в расследовании.

По информации Bihus.info, основной финансовый донор кампании Пальчевского – нардеп от ОПЗЖ, киевский "смотрящий" Вадим Столар. Избирательную кампанию вместо Пальчевского ведет близкий к Столару политтехнолог Сергей Влащенко, сын телеведущей с канала Медведчука Натальи Влащенко. Сергей Влащенко едва ли не каждый день приезжает домой к Пальчевскому на улицу Шелковичную в Киеве.

Сам кандидат в мэры квартиры практически не покидает: изредка выезжает на телеэфиры, в свою клинику или на фотосессии.

"2 недели наблюдали, как Пальчевский ведет свою предвыборную кампанию. Никак. За пределами телевизора нет никакой активности. Кажется, что партия Пальчевского – это такой огромный рекламный пузырь, потому что он постоянно сидит дома. Да, здесь иногда бывают встречи, которые и показывают, кто этот пузырь для вас надувает", – сказал ведущий проекта "Наши деньги" Денис Бигус.

При этом избирательная кампания Пальчевского может оказаться самой дорогой по итогам выборов. По оценке аналитика движения "Честно" Игоря Фещенко, агитация уже обошлась Пальчевскому как минимум в 10 миллионов гривен. При этом у его партии нет офиса, сотрудников и денег на счетах.

"Партии "Победа Пальчевского" еще в мае не существовало. Ее купили летом под проект. К сведению, купить партию – это, как купить обычную ТОВку, но дороже. Купили, переименовали и развесили на билбордах. Побеждать", – говорится в расследовании.