Украина допускает, что представители ОБСЕ не признают выборы на оккупированных территориях Донбасса. На этот случай Киев имеет "план Б", направленный на достижение мира в регионе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" отметил, что выборы на Востоке должны пройти честно и свободно.

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"Решение ОБСЕ – это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы возвращаемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса, 24 канал), который существует уже на сегодняшний момент, – заверил министр.

По словам главы МИД, украинская сторона имеет запасной вариант, если такая организация не признает голосование на Донбассе.

План Б – это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства,

– подчеркнул Пристайко.

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Тем не менее, дипломат сомневается, что перед принятием нового закона об особом статусе Донбасса будет проведен референдум.

"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", – добавил Прситайко.

Как могут пройти выборы на Донбассе?

1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.



Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.