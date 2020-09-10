В Украине представили новую политическую силу, в состав которой входят 6 городских голов. Объединение называется "ПроПозиция". Презентовали его глава Днепра Борис Филатов, его коллега из Николаева Александр Сенкевич, Алексей Каспрук из Черновцов, Сергей Сухомлин из Житомира, а также мэр Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки – Андрей Дяченко. Подробнее – читайте дальше.

Идея объединения в партию возникла не сейчас. Первые переговоры начались примерно год назад, еще в 2019 году. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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"Мы – не оппозиция"

По словам политика, общий язык пока нашли 6 городских голов, речь идет только о главах областных центров. На самом деле их гораздо больше. В начале июля состоится съезд: именно там будут представлены мэры и представители местного самоуправления, относящиеся к партии.

Он также объяснил, как появилась идея создания партии. Нельзя сказать, что она возникла в кого-то одного: все общались между собой. Несколько месяцев назад мэр небольшого райцентра сказал: "Когда будет уже это объединение?". Тогда и начались серьезные переговоры, а сегодня есть результат.

Партия "ПроПозиция" с латыни означает "за". Мы не оппозиция. Не может быть оппозиции к центральной власти. Потому что местное самоуправление – это просто ее другая ветвь,

– отметил Сухомлин.

И добавил, что прежде всего это – центристская партия, которая объединяет местное самоуправление и отстаивает его интересы. Мэр Житомира подчеркнул, что пока реформа децентрализации частично затормозилась, есть даже попытки ее прекратить и обратить.

"Поэтому мы будем отстаивать подписание и принятие Муниципального кодекса. Там четко будет обусловлена ​​вся ответственность центральной и местной власти. А также ресурсы под выполнение этих обязанностей", – отметил он.

Кроме этого, Сухомлин рассказал, что в основе идеологии партии будет Европейская хартия самоуправления. Поскольку сильная местная власть и общество являются залогом успеха государства. Политик отметил, что финансирование является не слишком большой проблемой для политсилы, если речь идет о местном уровне. Ведь он и его коллеги своей работой на местах в течение нескольких лет инвестировали в эти рейтинги свое время, усилия и энергию.

"Это – не партия лидерского типа"

"Когда мы говорим о политических проектах, всегда возникает много споров о том, кто будет лидером, а кто будет занимать вторые позиции. У нас абсолютно нет конкуренции между собой. Мы все равны, мы точно не можем конкурировать".

У нас нет того, что нас разъединяет. А наоборот – только то, что объединяет. У нас нет одного лидера, это не партия лидерского типа. После местных выборов мы будем уже говорить о руководящих органах партии,

– пояснил мэр Житомира.

"Если избиратели поддерживают нашу идею, то партия будет иметь перспективы. Я уверен, что они есть. Тогда уже будем обсуждать следующие шаги", – подытожил он.