Как отмечают аналитики, у мэров пока политический потенциал выше, чем у министров. Однако, реальную ситуацию покажут парламентские выборы.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Внимание У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

Мэрам надо было сначала создать некий альянс, показать публичное согласование общей позиции. И только потом выходить на партийный уровень. Они сделали все неправильно,

– считает Виктор Небоженко.

При этом, отмечает эксперт, у мэров пока политический потенциал выше, чем у министров. Если возникнет серьезная коммуникация между руководителями городов запада, востока, юга и центра, то мэры почувствуют свою силу. Тогда они после осенних местных выборов будут требовать проведения зимой досрочных парламентских выборов. Чтобы закрепить свой результат. Если не получится общерегиональной партии, то мэры продолжат заниматься своими местными вопросами. Все зависит от результатов выборов.

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Но, как и в любом мэрском проекте возникнет проблема лидерства. Кто возглавит партию? Кличко – нет. Если Кличко и мэр Днепра Филатов, всех охватит ужас. С юга или востока должен быть лидер? А что делать с одесситами? Мэры же строят будто бы альянс равных,

– отметил Небоженко.

Что известно о "партии мэров"?

В течении последних месяцев отношения представителей местной власти и центральной обострились. В частности, мэры городов иногда критиковали решение властей по жесткому карантину.

Президент Владимир Зеленский ставил в один ряд с сепаратизмом бунт городских голов против решений центральной власти, так как считает, что это вредит не президенту, а Украине.

Предварительно дали согласие на участие в партии