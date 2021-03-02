Центральная избирательная комиссия 2 марта завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. Промежуточные выборы состоятся 28 марта.

ЦИК 2 марта 2021 года зарегистрировала еще 4 кандидатов на выборы в парламент.

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Кого зарегистрировали в последний день

Ивана Ивановича Макара от политической партии "Важен каждый",

Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко как самовыдвиженцев.

В целом зарегистрировали 34 кандидатов – 20 человек, которых выдвинули политические партии, и 14 самовыдвиженцев.

Ситуация на избирательном участке № 50 в Донецкой области

Там зарегистрировали 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Крюкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенця, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко, Николай Головко.

Ситуация на избирательном участке № 87 в Ивано-Франковской области

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы 15 человек: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Желоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Еще 30 заявок комиссия не зарегистрировала из-за невнесения залога или несоответствия документов.

Обратите внимание! Верховная Рада на заседании 2 марта определилась с датой проведения внеочередных местных выборов. Сельских голов и мэров в 5 населенных пунктах Украины будут выбирать 31 октября.