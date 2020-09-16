Россия выдвинула ультиматум из-за постановления Верховной Рады о местных выборах. Следовательно, российская сторона хочет, чтобы это постановление соответствовало минским договоренностям. Леонид Кравчук, со своей стороны уверяет: он никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Они задали этот вопрос. У меня одна задача: снять любые возможные блокировки, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду,

- сказал Кравчук.

Он также объяснил, в чем заключается требование российской стороны к Украине:

Якобы в украинском законе отступили от минских соглашений и от формулы Штайнмайера. Это – главная причина.

По словам Кравчука, любые вопросы, что были на обсуждениях, российская сторона завершала так: "мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, как содержание закона (о местных выборах – 24 канал) будет соответствовать минским соглашениям".

Кравчук добавил, что разногласия по этому постановлению заключаются в том, что "выборы не могут проходить на оккупированных территориях сейчас".

"Они не возражают, чтобы выборы проходили – 24 канал) во всей Украине, но чтобы не писать, что они не могут происходить на оккупированных территориях. То есть сРада должна снять именно это положение. И тогда будет разблокирована наша работа, наше движение вперед", – отметил он.

По его словам, в постановлении должно быть указано, что местные выборы проходят "в Украине".

"Происходят в Украине. Все. Точка", – добавил Кравчук.

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Обратите внимание! Кравчук рассказал, что с этим вопросом Россия связала все остальные: и по обмену пленными, и по встрече советников в нормандском формате.