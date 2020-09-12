В Министерстве внутренних дел обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса, проанализировать случаи относительно первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

Встреча состоялась по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили на официальном сайте МВД.

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Кроме этого присутствовали представители Нацполиции, Гражданская сеть ОПОРА и представители Офиса Президента Украины.

Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если Госреестр предоставил недостоверную информацию. Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения,

– отметила Ольга Айвазовская.

"Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле – в Ирпене. И передал свои персональные данные, чтобы там за него бросили бюллетень", – добавила Айвазовская.

Такие случаи, хоть и единичные, уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что эти вещи требуют соответствующего реагирования правоохранителей с целью превенции.

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Арсен Аваков отметил, что эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа 2020 года во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.