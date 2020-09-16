Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сливает выборы мэра Киева под действующего городского голову Виталия Кличко, пытаясь скрыть это за "нелепой" наружной рекламой.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Нардеп от "Слуги народа", выдвинутая партией в мэры Киева Ирина Верещук продолжает сливать выборы под действующего городского голову Виталия Кличко. Напомню, ее первые эфиры как кандидата от СН показали, что Верещук вместо критики Кличко заступается за него перед другими участниками ток-шоу. И пытается переложить всю вину за то, что творится в Киеве, на его подчиненных, в частности, заместителей. То же самое подтверждали и коллеги Верещук по парламенту и даже по фракции в кулуарах Рады", – отметил блогер.

По его словам, это является следствием теневых договоренностей между киевской и центральной властями.

Для всех, кто хоть немного интересуется политикой и следит за нынешними кандидатами в мэры столицы, понятно, что Верещук на 100% технический кандидат Кличко. Порождение "междусобойчика" столичной власти с властью центральной,

– заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в качестве прикрытия "договорняков" "Слуги" запустили в столице "смешную и глупую" бордовую кампанию Верещук.

"Однако совсем уж откровенно "палиться" нельзя – это и у Кличко, и у СН понимают. Поэтому немного напряглись и выдали якобы "критическую", а на самом деле откровенно глупую бордовую кампанию. "Новый мэр будет женщиной", "Мосты устали – Верещук взбодрит", "V – Верещук", "Так, Верещук сможет" (что?!) – такой наружной рекламой сегодня пестрит столица. Это просто смешно и нелепо. Но именно таким образом перед нами пытаются разыграть видимость противостояния между Верещук и Кличко. Хотя на самом деле первая сначала слилась во второго", – констатировал Кирилл Сазонов.