В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22 августа – Олег Ляшко снова идет на выборы, но не факт, что ему удастся найти спонсора. Поэтому курятники и фермерские хозяйства для задабривания электората могут потребоваться. Витольд Фокин руководил правительством в 1990 году, но навыки не потерял. По его словам, очень хорошо, что Россия аннексировала Крым.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Кличко принял эстафету от Черновецкого. Кива хочет быть похожим на Рабиновича. Добкин теперь фудблогер. Кравчук знает не только о конце войны. В спецвыпуске "Вести с палей": "Большая стройка" херсонских коммунальщиков. Прифотошоплене фото Лысенко. Львовский интернет-мем в политике. Смотрите видео "Вести с ПАЛЕЙ" за 22 августа 2020:

