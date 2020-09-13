Вести.UA. Жир: Предвыборные курятники от Ляшко. "Прокачка" Фокина
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22 августа – Олег Ляшко снова идет на выборы, но не факт, что ему удастся найти спонсора. Поэтому курятники и фермерские хозяйства для задабривания электората могут потребоваться. Витольд Фокин руководил правительством в 1990 году, но навыки не потерял. По его словам, очень хорошо, что Россия аннексировала Крым.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Кличко принял эстафету от Черновецкого.
Кива хочет быть похожим на Рабиновича.
Добкин теперь фудблогер.
Кравчук знает не только о конце войны.
В спецвыпуске "Вести с палей":
"Большая стройка" херсонских коммунальщиков.
Прифотошоплене фото Лысенко.
Львовский интернет-мем в политике.
Смотрите видео "Вести с ПАЛЕЙ" за 22 августа 2020:
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