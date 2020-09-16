Проведение выборов в ОРДЛО – дилемма, которую украинская власть пытается решить несколько лет. Это один из важных этапов, согласно минским соглашениям, для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Когда и на каких условиях могут быть проведены выборы в ОРДЛО, к каким уступкам готовы в Украине и России – в материале 24 канала.

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В вопросе выборов в ОРДЛО мяч на поле Украины

Представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает: после нормандской встречи Украина пытается перехватить инициативу и диктовать свою повестку дня урегулирования конфликта на Донбассе и проведения местных выборов в ОРДЛО. Чтобы этого не делал Кремль.

Мяч на поле Украины. Киев должен решить, что делать с выборами в ОРДЛО. Пока нет гарантий, что Россия выведет войска, а боевики сложат оружие. Это не будет демократическим волеизъявлением, а выборы под страхом. И приведет к легитимизации оккупационной власти в ОРДЛО,

– говорит Тарас Семенюк.

Как рассказывает 24 каналу заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзвидзинский, наиболее вероятно, что выборы в ОРДЛО состоятся одновременно с общеукраинскими – в октябре 2020 года. О таком сценарии недавно в декабря 2019 года заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский после нормандськох встречи хочет перехватить у России инициативу / Фото Getty

Впрочем, по его словам, главная проблема в алгоритме проведения. Руководители оккупационных администраций заявили, что выборы возможны при условии соблюдения положений минских соглашений. То есть сначала выборы, а затем восстановление контроля Украины над границей. Киев хочет вывода российских вооруженных сил с ОРДЛО и доступа к границе. Только потом выборы.

Обеспечить соблюдение украинского законодательства в ОРДЛО невозможно. Сложно представить, что на участках будут представители украинской полиции, тем более государственный флаг. Как сейчас решить эту дилемму? Нет конкретного ответа. В команде Зеленского идет поиск,

– говорит Владислав Дзивидзинский.

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Политолог Сергей Постоловский также считает, что местные выборы в ОРДЛО состоятся осенью 2020 года. Это, по его мнению, будет решаться во время встречи нормандской четверки весной, если она состоится. Эксперт также отмечает: Кремлю выгоден именно такой алгоритм: выборы, а потом доступ Украины к границе.

Согласно прописанным в Минске-2 положениям, выборы в ОРДЛО – пункт №4. А восстановление Украиной контроля за границей – аж №9. Политика впереди безопасности. Украина настаивает на первоочередности составляющей безопасности,

– считает Сергей Постоловский.

Украина может не признать выборы в ОРДЛО

По мнению Владислава Дзивидзинского, сомнительно, что какая-то из сторон уступит в вопросе алгоритма проведения выборов в ОРДЛО.

Принципиальная позиция Украины: выборы на оккупированном Донбассе согласно нашему законодательству. Если этого не будет, то теоретически выборы могут состояться вместе с общеукраинскими. Но вряд ли их признает Украина,

– говорит Дзивидзинский.



Выборы не по украинским законам Киев не признает / Фото Getty

Сергей Постоловский считает, что к следующей встрече в нормандском формате ситуация на Донбассе, в частности относительно проведения местных выборов в ОРДЛО, не изменится. К тому же, после проведения этих выборов последующие – в Верховную Раду. То есть представители сепаратистов попадут в украинский парламент.

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По мнению Тараса Семенюка, найти выход непросто. В Офисе президента хотят, чтобы до конца 2020 года вопрос с выборами на Донбассе был решен.

"Украина должна делать определенные шаги. Это вопрос нашего прогресса. Иначе Россия заявит, что мы не заинтересованы", – считает Семенюк.

Минск-3 или миротворцы ООН?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в незаконных выборах. Кроме того, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.

По мнению наблюдателей, Россия не согласится на переформатирование выгодных для нее минских соглашений. По словам Постоловского, выход Украины из минского процесса может вызвать у Европы недовольство. На минском процессе держится весь переговорный процесс по Донбассу.



Какое будущее должно быть в оккупированных территорий / Фото: инфографика 24 канал

Владислав Дзивидзинський считает, что если выборы в ОРДЛО не признают в Украине или они не состоятся, есть запасной вариант.

Украина до конца 2020 года может поднять вопрос введения миротворческой миссии ООН в любом формате. Единственное, что может помешать: отсутствие финансирования. Успешных полномасштабных миссий ООН за последние годы не было. Поэтому процесс может затянуться,

– отмечает Дзивидзинський.

По его словам, если не будет ни успешных выборов в ОРДЛО, ни миротворческой миссии, то Зеленский может пойти на проведение всеукраинского референдума относительно оптимальных путей решения вооруженного конфликта.

Владислав Дзивидзинський добавляет: единственное, в чем Россия может уступить – отказаться от внесения Украиной изменений в Конституцию. Что заложено еще в первых минских соглашениях: регион с полной автономией, правом вето и блокировки решений на внешней арене.

"Не стоит ожидать мира раньше, чем в начале 2021 года. России не нужна стабильная Украина. А ОРДЛО Москва считает завоеванным и контролируемым. Если выборы не состоятся, то конфликт дальше будет продолжаться по приднестровскому сценарию", – говорит Дзивидзинський.