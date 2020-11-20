Действующий глава Чернигова Владислав Атрошенко и его партия "Родной дом" уверенно выиграли на местных выборах-2020.

Избиратели Чернигова отдали за Атрошенко 77,5% голосов, а за его "карманную" политсилу "Родной дом" – 58,05%. И это несмотря на то, что мэр города был регулярным участником громких скандалов и менял взгляды и партии, как перчатки.

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Как Владислав Атрошенко строил свою политическую карьеру, находил и бросал патронов, выкручивался из скандалов, где зарабатывал и на что тратил деньги – читайте в материале 24 канала.

Биография

Владислав Атрошенко – мэр Чернигова, народный депутат Украины 4, 6 и 8-го созывов, председатель наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева", основатель благотворительного фонда "Полесский оберег".

Родился 5 декабря 1968 года в Чернигове.

Семья

Отец – Анатолий Федорович (1940 года рождения) работал инженером.

Мать – Тамара Ивановна (1946 г. р.) работала учительницей математики, заслуженный учитель УССР, депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.

Жена – Ирина Тимофеевна, преподаватель Черниговского национального технологического университета. (Интересно, что отец, мать и жена Владислава Атрошенко сейчас имеют с ним общий бизнес.)

Дочери – Анастасия (1997 г. р.) и Полина (2005 г. р.)

Семья мэра Чернигова проживает в большом трехэтажном доме в элитном поселке Ямал, что в 8 километрах от города.

Образование

В 1994 году Атрошенко окончил Харьковский авиационный институт. Специальность – "системы автоматического управления летательными аппаратами" (квалификация – инженер-электромеханик).

В 2005 году стал магистром государственного управления после окончания (с отличием) Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет высших руководящих кадров).



Владимир Зеленский и Владислав Атрошенко / Фото из соцсетей

Карьера

1993 – экономист в отделе валютных операций Черниговского филиала банка "ИНКО".

1994 – финансовый директор ЗАО "Крестьянский торговый дом "Агро".

1995 – финансовый директор, первый заместитель генерального директора ЗАО "Фалкон".

С 8 января 1998 года – глава правления ЗАО "Агроэнергоснаб".

2002-2005 – народный депутат Украины 4-го созыва (фракция "Наша Украина"). Избран по избирательному округу №207 (Черниговская область). Член Комитета по вопросам бюджета.

4 февраля 2005 года Указом Президента Украины Виктора Ющенко назначен главой Черниговской облгосадминистрации. 12 декабря 2005 года аналогичным указом уволен с этой должности.

С марта 2007 года – советник главы правления ОАО "Кредобанк".

С февраля 2009 года – глава Наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева".

2010 – депутат Черниговского облсовета. Избран по списку партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко.

2012-2014 – народный депутат Украины 7-го созыва (фракция "Партия регионов", затем внефракционный). Избран по округу №206 (Черниговская область). Член Комитета по вопросам бюджета.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", которые принимались с нарушением регламента и законодательной процедуры. Позже прислал заявление с просьбой "считать, что он не голосовал".



Владислав Атрошенко (в центре фото) голосует за "диктаторские законы" / Фото Суспільне

2014-2016 – народный депутат Украины 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Избран по округу №206 (за него проголосовали более 50% избирателей). Заместитель главы Комитета по вопросам транспорта.

2015-2020 – мэр Чернигова. Избран от партии "БПП". Сложил мандат народного депутата.

Местные выборы-2020

17 сентября 2020 года Атрошенко объявил, что будет баллотироваться на должность Черниговского городского главы от партии "Родной дом", инициатором создания которой он был лично.

25 октября на выборах действующий мэр набрал 77,5% голосов (один из самых высоких показателей в Украине!) И одержал уверенную победу. Ближайшие преследователи остались далеко позади: вторым финишировал Вадим Антошин (ОПЗЖ) – 4,5%, третьим – Юрий Тарасовец ("Слуга народа") – 4,3%...

Уверенно победила на выборах в городской совет Чернигова и партия Атрошенко "Родной дом" – 58,05%. Дальше: "Слуга народа" – 7,92%; "Наш край" – 7,49%; ОПЗЖ – 6,83%; "Европейская Солидарность" – 6,16%.

Декларация-2019

Владислав Атрошенко – один из самых богатых мэров Украины. В 2019 году, согласно декларации, он вместе с женой одержал доход более 64 миллионов гривен. При этом в 2020-м он уже несколько раз вносил в декларацию сообщение о дополнительных существенных изменениях.

Итак, в 2019-м Атрошенко, в частности, получил:

641 685 гривен – по основному месту работы

20 миллионов 260 тысяч – общая сумма дивидендов

11 миллионов 900 тысяч – за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав

5 миллионов 200 тысяч – за отчуждение движимого имущества

9 миллионов 390 тысяч – возврат займов

Мэр Чернигова также хранит:

наличными – 158,8 тысячи долларов и 33 миллиона 227 тысяч гривен

на банковских счетах – 2,167 тысячи евро и 13 миллионов 407 тысяч гривен

Жена Атрошенко получила за предпринимательскую деятельность 173 тысячи гривен, а также 2 миллиона гривен наличными и 165,8 тысячи гривен на банковских счетах.

Перечень недвижимости семьи мэра Чернигова также впечатляет. В целом в собственности:

4 жилых дома (3 в селе Ивановка и 1 в селе Березовка)

4 квартиры (по 2 в Киеве и Чернигове)

9 земельных участков (в Черниговской и Киевской областях и городе Чернигове)

2 нежилых помещения

3 машиноместа

Стоит отметить, что при таких состояниях и наличии трех мест для авто, у Атрошенко нет собственного транспорта. Вместе с тем он обзавелся другим ценным движимым имуществом – дорогими часами, которых мэр задекларировал сразу пять – самые дешевые Breguet Marine за 259 200 гривен, самые дорогие – Breguet Skeleton за 1 миллион 200 тысяч гривен.

Относительно изменений в декларации в течение 2020 года, то суммы также впечатляют.

Так, от частного предприятия "Агро-Трейдер" Атрошенко четыре раза получал дивиденды на общую сумму 5,55 миллиона гривен.

Но главный бонус – наследство, которое мэру переписал отец Анатолий Атрошенко. Это деньги – 138 миллионов 412 тысяч гривен и жилой дом (площадь 783,1 кв. м) стоимостью почти 7 миллионов гривен.

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Впрочем, надо отметить, что в этом году у Владислава Атрошенко были также благотворительные расходы. 31 марта он указал в декларации пожертвование 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, а 9 апреля – 430 тысяч гривен на аппараты искусственной вентиляции легких.



Владислав Атрошенко – любитель спорта / Фото из соцсетей

Слухи и скандалы

Смертельное ДТП

17 сентября 2004 года Атрошенко, управляя автомобилем "Мерседес", совершил в селе Красное Черниговской области наезд на местного 64-летнего жителя, который погиб на месте ДТП. Происшествие произошло примерно в 25 метрах от пешеходного перехода. Атрошенко заявил следователям, что ехал со скоростью где-то 70-80 км/ч, хотя некоторые свидетели уверяли, что "летел под 200 км/ч".

Генпрокуратура Украины подала представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Атрошенко и его аресте. Но коллеги "не сдали своего" и за представление не проголосовали. А потом следствие сняло обвинения с народного депутата, приняв во внимание, что житель Красного перебегал дорогу в неустановленном месте, а сама трасса не была освещена и на ней не стоял знак "пешеходный переход". Кроме того, сразу после ДТП Атрошенко остался на месте происшествия и вызвал скорую и милицию.

Обвинения в заказе убийств

В 2005 году Атрошенко обвиняли в причастности к убийству трех бизнесменов.

В течение весны-2005 погибли три учредителя черниговского рынка "Нива" – двух расстреляли, а один умер при загадочных обстоятельствах. Некоторые СМИ распространили версию, что заказчиком убийств мог быть Атрошенко, потому что именно его структуры потом якобы взяли рынок под свой контроль. За это дело даже брался Комитет ВР по борьбе с организованной преступностью...

Но никаких конкретных доказательств против Атрошенко не было, поэтому обвинения так и остались журналистскими домыслами.

Золотой батон

Накануне выборов мэра Чернигова 2015 года Атрошенко вновь попал под огонь СМИ. Сразу несколько изданий написали о "расследовании журналиста-криминалиста Андрея Шевченко", который утверждал, что печально известный золотой батон подарил Виктору Януковичу именно Атрошенко – вроде так хлебный магнат купил себе право баллотироваться от Чернигова и гарантии прохода в Верховную Раду.

На многих ресурсах уже после городских выборов-2015 информацию об Атрошенко и золотом батоне сняли. На некоторых она красуется и сейчас.

Подкуп избирателей

Другой скандал, связанный с выборами мэра Чернигова в 2015-м, имел серьезное основание. Но и здесь Атрошенко "вышел сухим из воды".

В первом туре (25 октября) уверенно победил действующий глава города Александр Соколов, а Владислав Атрошенко занял второе место – 33,7% против 23,3%. Но уже через три недели (15 ноября) Атрошенко взял уверенный реванш – 57,5% против 37,7% и стал новым мэром. Этот триумф, по мнению экспертов, состоялся благодаря подкупу избирателей через благотворительный фонд Атрошенко "Полесский оберег", который раздавал местным жителям материальную помощь. Возле четырех офисов этой органзации собирались огромные очереди желающих получить на руки "дармовые" 300 гривен.

"Оберег" потом вроде признал, что раздал деньги 12 834 жителям Чернигова. О нарушении заявили Комитет избирателей Украины и общественная организация "Опора". Полиция открыла два дела о подкупе избирателей... Но впоследствии оба были закрыты.

Избиение журналиста

Такая же судьба ждала и уголовное производство в отношении нанесения телесных повреждений корреспонденту изданий "Украинские новости" и "Svoboda.FM" Владиславу Савенку. Здесь, правда, фигурировал не один Атрошенко, а его охрана, но нардеп активно "заступался" за своих парней.

Инцидент произошел во время все той же горячей избирательной кампании-2015. Савенок пытался попасть на мероприятие с участием Атрошенко в областной филармонии. Но охрана политика грубо "нейтрализовала" журналиста – его повалили на пол, забрали фотокамеру и буквально вынесли из помещения. На улице Савенку отдали камеру, но оказалось, что во время избиения ему сломали руку.

Правоохранители сначала открыли дело только по факту хулиганства. Но под давлением журналистского сообщества и Независимого медиа-профсоюза переквалифицировали дело в препятствование профессиональной деятельности (ст. 171 Уголовного кодекса Украины). Это серьезная статья. Что, впрочем, не помешало прокуратуре дважды закрыть дело из-за отсутствия состава преступления. Сначала в мае 2016 года, а затем – после обжалования Савенка – в феврале 2017 года.

Обвинения в коррупции

В течение 5 лет властвования в Чернигове Атрошенко стал фигурантом многих антикоррупционных расследований.

В 2017 году антикоррупционеры обвиняли Атрошенко во властных злоупотреблениях и нарушениях на тендерных государственных закупках. Так, якобы именно при содействии мэра, инвестором и управляющим городского пляжа Чернигова стал сын его партнера по бизнесу. При этом большую часть инвестиций в объект вкладывал городской бюджет. А потом подряд на ремонт дороги в Чернигове за 16 миллионов гривен достался фирме другого бизнес-партнера мэра.

В 2018 году по декларации Атрошенко стало известно, что он ездит на дорогом авто BMW (стоимостью около 4 миллионов гривен), принадлежащем бизнесмену Владимиру Пригоде. По странному совпадению, несколько ранее именно ему исполком горсовета выделил участок для строительства в центре Чернигова. Впоследствии эта история имела еще и классическое продолжение – оказалось, что почти 800 кв. метров дома принадлежат отцу мэра – Анатолию Атрошенко.

Не чуждался строительных дел и сам Владислав Атрошенко. В 2019 году его обвиняли в нецелевом использовании земельных ресурсов: подконтрольная мэру фирма начала возводить многоэтажку... за месяц до получения разрешительных документов.

В 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций обнаружило, что Атрошенко в декларации за 2016 год не указал два земельных участка и квартиру, принадлежащие жене, а также записал недостоверные сведения о своих денежных активах. Общая сумма "скрытых" денег – более 2,8 миллиона гривен.



Велопробег в Чернигове. Владислав Атрошенко в красно-черной

экипировке / Фото из соцсетей

Скандальный совет министру

Атрошенко был часто несдержанным в высказываниях и поэтому попадал в громкие скандалы-перепалки.

22 августа 2016 года во время заседания горсовета Чернигова мэру доложили о проблемах с закупкой учебников для школьников. Он, не долго думая, выпалил, что виновата в этом руководительница Минобразования Лилия Гриневич и красноречиво добавил:

На месте министра образования я бы уже повесился! Или покончил с собой...

Эти слова обильно растиражировали местные СМИ, поэтому они долетели и до Киева. Атрошенко всюду критиковали за хамство, а народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза ​​заявил, что мэр "должен отвечать не как политик, а как мужчина".

"Предложив повеситься или застрелиться женщине, это существо мужского рода перестает для меня существовать, – сказал Береза. – Хочу напомнить, что Атрошенко – "тушка" с опытом. Перебегал из "Нашей Украины" в "Партию регионов". Оттуда в БПП. Журналисты утверждают, что именно этот Атрошенко дарил Януковичу печально известный золотой батон. Человек с таким багажом политического приспособленчества, без совести и достоинства, советует кому-то повеситься?! Да еще и женщине!"

Народный депутат также прокомментировал и ситуацию с учебниками в Чернигове:

Атрошенко жалуется на недостаток учебников. Докладываю: государство и Минобразования выполнили перед Черниговом свое обязательство в полной мере: обеспечили половину суммы. Все остальное – это святая обязанность хамовитого и неспособного мэра, вместо принятия соответствующего решения на уровне города, решил оскорбить женщину.

Оскорбление украинцев

Огромный резонанс получило и заявление Атрошенко о "больных и не таких украинцах".

5 сентября 2017 года, рассуждая на своей странице в Facebook о демографическом кризисе в Украине и, в частности, в Чернигове, мэр написал:

Если брать патриотическую составляющую нужно, чтобы минимум 3 ребенка в семье. Чтобы девушка и парень, они вырастали и знали, что если у них не будет 3 детей, значит они какие-то больные или не такие, они вообще не украинцы!

В комментариях под постом сотни украинцев сокрушительно "размазали" Атрошенко. Затем свою порцию критики он получил и от медиа.

Интересный нюанс: у самого Атрошенко... двое дочерей. То он считает себя "больным" или еще надеется наверстать?

Переписка с Джокером

Склонностью Атрошенко к болтовне год назад воспользовался известный пранкер Джокер. Он написал мэру Чернигова от имени тогдашнего главы Офиса Президента Андрея Богдана и завел разговор о нардепе от "Слуги народа" Антоне Полякове.

Решил пообщаться с мэром Чернигова от главы Офиса Президента. Хотел узнать больше о нардепе Полякове. Пригласил в гости. А он мне все уши прожужал о Микитасе и ГП "Укрбуд",

– написал Джокер в своем телеграме и выложил всю переписку.

Однако Атрошенко заявил в комментарии UA: Чернигов, якобы он знал об "основании" и что номер, с которого ему писали, не принадлежит Богдану.

Это была шутка. Я сразу позвонил: а – в приемную, б – в Службу безопасности. Проверили этот телефон – он не принадлежит никому из администрации, тем более Богдану, – сказал мэр.

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Испытание коронавирусом



Владислав Атрошенко переболел COVID-19

Владислав Атрошенко, в отличие от многих коллег, не слишком активен в соцсетях. Так, на Facebook этой осенью он писал мало и почти все посты – о коронавирусе. В частности, 29 октября мэр Чернигова сообщил о смерти из-за COVID-19 своего коллеги – мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко – и выразил соболезнования родным и близким...

Такое внимание Атрошенко к "чуме XXI века" вполне понятно. В начале октября от сам переболел коронавирусом. Но не только встал на ноги, но и в такой сложной ситуации уверенно выиграл мэрские выборы.