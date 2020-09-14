Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой оценить возможные угрозы во время выборов на отдельных территориях Донбасса. Полученный ответ может изменить решение о невозможности проведения выборов 25 октября в регионах Донецкой и Луганской областей.

ЦИК не имеет права самостоятельно оценивать риски террористических угроз во время выборов на отдельных территориях Донбасса, поэтому требует решения экспертов. Об этом было заявлено на заседании 18 августа, сообщает пресс-служба ЦИК.

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Все граждане имеют право избирать и быть избранными

Члены ЦИК отметили, что Конституция Украины гарантирует гражданам право участвовать в управлении государства, свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. Эти права не могут быть отменены.

Кто будет оценивать вероятные угрозы во время выборов

Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Служба безопасности Украины;

Нацполиция;

Командование ООС.

Информацию должны предоставить не позднее, чем до 28 августа. Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что ответ силовиков будет решающим аргументом в вопросе выборов.

Что известно о выборах 2020 в зоне ООС

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

На территориях Донецкой и Луганской областных советов выборы не назначили. Причина: невозможность обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Местные выборы 2020 не состоятся на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Также комиссия отметила, что выборы невозможно провести на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области.

При каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе