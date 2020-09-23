5 сентября стартовала избирательная кампания по местным выборам – 2020. Пока избирательная комиссия зарегистрировала только двух претендентов на пост мэра Днепра – Бориса Филатова и Загида Краснова. Однако количество желающих стать днепровским городским главой значительно больше. Сами же местные выборы пройдут 25 октября.

Что известно о зарегистрированных кандидатах в мэры Днепра

Борис Филатов

Он является действующим мэром Днепра. А на второй срок баллотируется с партией "Пропозиція". Эту политсилу он совместно с мэрами еще 5 украинских городов презентовал в июне 2020 года. Кроме того, ранее был депутатом Верховной рады VII созыва от партии УКРОП и заместителем главы Днепропетровской ОГА по гуманитарным вопросам (2014 год), передает 24 канал.

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До прихода в политику Филатов занимался адвокатской деятельностью. В частности, как юрисконсульт сотрудничал с крупными финансово-промышленными группами. Также работал на телевидении, вел авторскую программу о расследовании деятельности чиновников, снял несколько телефильмов о путешествиях.



Одним из первых, кто зарегистрировался на пост мэра Днепра стал Борис Филатов / Фото издания "Культурная столица"

Загид Краснов

Он является действующим депутатом и секретарем горсовета Днепра. Также в городе его знают как лидера общественной организации "Громадська сила" (социальная помощь, ремонт общественных зон отдыха в городе и т.п), общественного активиста и предпринимателя. Относительно последнего он занимался недвижимостью, альтернативной энергетикой и имел отношение к предприятиям "Днепропетровский стрелочный завод" и "Запорожский завод железобетонных шпал".

Интересно, что Краснов баллотировался в народные депутаты в 2014 году по мажоритарному округу Днепропетровской области от "Громадської сили". А в 2010-м участвовал в местных выборах в Днепре как кандидат от партии "Наша Украина" – занял 4 место.



Еще один зарегистрированный кандидат в мэры Днепра – Загид Краснов / Фото "34 канала"

Кто еще планирует стать мэром Днепра

Александр Вилкул

Он является главным конкурентом Филатова на выборах. В частности, в 2015 году Вилкул уступил ему во втором туре с небольшим отрывом, а в первом – победил с 37,94% голосов. Кроме того, был депутатом предыдущего VIII созыва от "Оппозиционного блока" и выдвигался в президенты Украины в 2019-м, но занял 8 место. Баллотировался и в ВР IX созыва с "Оппоблоком", но партия не преодолела проходной барьер. В нынешних местных выборах участвует от "Блока "Украинская перспектива".

До прихода в политику Вилкул возглавлял предприятия горно-металлургической отрасли (Северный ГОК, ЦГОК). В 2010 – 2012 годах занимал должность главы Днепропетровской ОГА. Затем в течение двух лет работал в Кабмине Азарова – вице-премьер-министром Украины. Также был народным депутатом V-VI созывов от "Партии регионов".



Одним из главных претендентов на пост мэра Днепра является Александр Вилкул / Фото TV5

Сергей Рыженко

Он является кандидатом от пропрезидентской "Слуги народа". А выдвижение Рыженко стало известным на съезде политсилы. В Днепре его знают как главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова (с 2011 года). Также имеет звание заслуженного врача Украины и является доктором медицинских наук.

Рыженко с 1994 года работал в управлении здравоохранения горсовета Днепра. Занимал должность главного врача Городской клинической больницы №7 до 1999 года, после чего в течение 11 лет был главным государственным санитарным врачом Днепропетровской области. В 2010 году занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. А с декабря 2010 по июнь 2011 года Сергей работал в должности главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Что касается политической деятельности, то в 1998 – 2002 годах был депутатом Днепропетровского горсовета, а с 2010 по 2015 годы – депутатом облсовета от "Партии регионов", с 2015-го – от БПП "Солидарность". После объявления об участии Рыженко на местных выборах от "Слуги народа", его исключили из депутатской фракции "Европейской солидарности" в облсовете.



Сергея Рыженко выдвинула "Слуга народа" / Фото пресс-службы СН

Сергей Никитин

Его выдвинула "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сейчас Никитин возглавляет Днепровскую партийную организацию ОПЗЖ, а также фракцию "За жизнь" в горсовете. Является депутатом VII созыва городского совета с 2015 года, в частности возглавляет комиссию по вопросам коммунальной собственности и энергосбережения.

В течение 10 лет работал в различных департаментах городской администрации в сфере правового обеспечения. До 2016 года – заместитель начальника управления корпоративных прав горсовета, в 2008 – 2011 годах – заместитель начальника управления коммунальной собственности, ранее – начальник юридического отдела в комитете коммунальной собственности горсовета Днепра.

Сергей Никитин также занимается предпринимательской деятельностью – оказание юридических услуг.

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Никитин является представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" / Пресс-служба ОПЗЖ

Татьяна Рычкова

Баллотируется в мэры Днепра на местных выборах от "Европейской солидарности", также возглавляет партийный список в горсовет. Сейчас Рычкова является руководительницей городской партийной организации ЕС. Также ее знают как волонтера (занималась сбором средств для военнослужащих 25-й бригады) и военнослужащую ВСУ (принимала участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году).

С 2014 года Рычкова работала в Министерстве обороны Украины, проходила службу по контракту в звании офицера. В 2015 году ее назначили на должность помощника министра обороны Степана Полторака и помощника начальника Генштаба Виктора Муженко.

В 2016 году Татьяна Рычкова прошла в Верховную раду VIII созыва на промежуточных выборах по мажоритарному округу №27 в Днепре, работала в составе фракции БПП. Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года от "Европейской солидарности" по тому же мажоритарному округу, но проиграла кандидату от "Слуги народа" Вячеславу Медянику.



Татьяна Рычкова участвовала в войне на Донбассе: ее муж погиб / Фото MediaPort