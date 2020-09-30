На должность городского головы Херсона баллотируется бывший мэр Владимир Сальдо. Конкуренцию на выборах ему составят Игорь Колыхаев из партии "Нам здесь жить" и Юрий Кириллов из "Слуги народа".

Подробнее о кандидатах в мэры Херсона читайте в материале 24 канала.

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Кого уже зарегистрировали

Владимир Сальдо - "Блок Владимира Сальдо",

Андрей Яценко - "Победа Пальчевского",

Юрий Колыхаев – самовыдвиженец,

Юрий Рожков – самовыдвиженец,

Игорь Колыхаев – "Нам здесь жить",

Артем Кияновский - " Наш край",

Иван Глухов – "Европейская солидарность",

Юрий Кириллов- "Слуга народа",

Руслан Рубан – "Партия Зеленых Украины".

Кандидаты, которые подали документы и ждут регистрации:

Кирилл Стремоусов – самовыдвиженец,

Сергей Дудка – "УДАР",

Элина Никитенкова – "Радикальная партия Олега Ляшко"

Михаил Опанащенко – "ОПЗЖ",

Юрий Балабанов – "Предложение",

Василий Федин – "Херсонцы",

Виктор Тоцкий – "Сила людей",

Иван Горланов – ВО "Свобода".

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Сальдо был мэром Херсона с 2001 по 2012 годы. Сейчас он является депутатом городского совета. Кандидатом на пост мэра его выдвинула партия "Блок Владимира Сальдо".

Кроме этого, в 2012 году Сальдо стал депутатом Верховной Рады по мажоритарке. В Раду политик баллотировался и в 2014 году, однако его не избрали.

Игорь Колихаев

Колыхаев является депутатом Верховной Рады и членом группы "зЗа будущее". В 2015 году был депутатом Херсонского городского совета. Также Колыхаев возглавляет партию "Нам здесь жить".

Известно, что перед тем Колыхаев занимался бизнесом. Мужчина занимал руководящие должности на нескольких предприятиях. Согласно социологическому опросу "Рейтинг" за сентябрь, Колыхаева готовы поддержать треть херсонцев.

Юрий Колихаев

На выборы зарегистрировали и однофамильца Игоря Колыхаева. Юрий колыхал родом из Херсонщины. Мужчина работает руководителем проектов в общественной организации "Общественная инициатива "Нам здесь жить".

На пост мэра баллотируется как самовыдвиженец.

Юрий Рожков

Рожков является абсолютным тезкой депутата Херсонского облсовета и соратника кандидата в мэры Игоря Колыхаева. Правда, депутат Рожков не планирует баллотироваться на должность городского головы.

Тезка работает в той же организации, что и Юрий Колыхаев – "Общественная инициатива "Нам здесь жить".

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Юрий Кирилов

Кириллова на пост мэра Херсона выдвинула партия "Слуга народа". К слову, перед тем политик был депутатом Херсонского городского совета от фракции "Блок Петра Порошенко". Также он балотировался в парламент по мажоритарному округу от "Европейской солидарности".

Кроме этого, Кириллов с 2017 года работает ректором Херсонского государственного аграрно-экономического университета.

Андрий Яценко

Яценко находится в местной политике с 1989 года. В 1997 году он стал заместителем городского головы Херсона, а в 2010 – заместителем главы облгосадминистрации.

Кроме этого, работал в области образования. Яценко был учителем, начальником управления образования и науки Херсонской ОГА и директором высшего училища физической культуры в городе.

Иван Глухов

Глухов баллотируется на городского голову от партии "Европейская солидарность". Сейчас мужчина исполняет обязанности председателя Херсонской городской организации партии.

Глухов работает деканом факультета физического воспитания и спорта Херсонского государственного университета. Также он возглавлял спортивные общественные организации города.

Артем Кияновский

Кияновский – выдвиженец партии "Наш край". С 1991 года работает директором Школы гуманитарного труда.

В 2002 году был депутатом городского совета Херсона от "рРеформы и порядок". В 2006 стал депутатом областного совета от блока "Наша Украина – Народная самооборона", а в 2010 году – от "Партии регионов". С 2015 года является депутатом городского совета от "Оппозиционного блока". К слову, политик уже баллотировался на пост мэра в 2006 году.

Руслан Рубан

Рубан участвует баллотируется от "Партии зеленых". На прошлых выборах прошел в городской совет от "Самопомочи", однако в 2015 году его исключили из партии.

В 2019 году мужчина работал в штабе председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Кроме этого, с 2001 по 2019 год Рубан работал в банковской сфере.

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Кирилл Стремоусов

Блогер и активист Стремоусов заявил о намерении баллотироваться на мэра Херсона. Блогер известен своими скандальными поступками. Например, в июле он напал на журналиста газеры "Вгору" Дмитрия Багненко. Медийщик обвинил Стремоусова в причастности к вырубку деревьев из-за строительства парковки.

Кроме этого, Стремоусов был внесен в базу "Миротворца" как провокатор, антиукраинский пропагандист и организатор пророссийских митингов.

Сергей Дудка

Дудка планирует соревноваться за пост мэра от партии "УДАР". Дудка с 2003 года является частным предпринимателем. Сейчас он – директор и владелец крупнейшей в Херсоне сети спортзалов "Доминант".

Элина Никитенкова

Никитенкова – единственная женщина, намеревающаяся баллотироваться на пост мэра. Она – выдвиженка "Радикальной партии Олега Ляшко". Известно, что Никитенкова работает заместителем директора предприятия "Парки Херсона".

Михаил Опанащенко

Опанащенко является председателем городской организации партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Собственно, на должность мэра Херсона его выдвинула ОПЗЖ.

Мужчина ранее занимался предпринимательством, а с 2010 года стал депутатом городского совета.

Юрий Балабанов

Балабанов баллотируется в мэры от "Пропозиції". Ранее мужчина работал в Днепровской районной прокураторе Херсона.

Василий Федин

Федин был депутатом городского совета Херсона с 2006 по 2015 год. В 2015 году его избрали депутатом облсовета от "Оппозиционного блока". Ранее Федин занимал руководящие должности на различных предприятиях. В частности, был директором судостроительного объединения Smart Maritime Group.

На должность мэра Федин балатируется от партии "Херсонцы".

Виктор Тоцкий

Тоцкий является членом политической партии "Сила людей", от которой его выдвинули кандидатом на пост мэра. Ранее работал директором предприятия по продаже медицинского оборудования. С 2017 является председателем нескольких ОСМД Херсона на общественных началах.

Иван Горланов

Горланов баллотируется на пост мэра Херсона от ВО "Свобода". В 2015 году стал депутатом городского совета от этой партии. В 2019 году его назначили советником городского головы.