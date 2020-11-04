В Харькове территориальная избирательная комиссия подсчитала голоса на выборах городского головы. В первом туре действующий мэр Геннадий Кернес получил более 60% голосов избирателей, а значит и уверенную победу.

Результаты выборов мэра Харькова местная территориальная избирательная комиссия сообщила "Суспильному".

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Результаты выборов на пост мэра Харькова:

Геннадий Кернес – 60,34% (195 44 голоса),

Александр Фельдман – 14,32% (46 278),

Алексей Кучер – 7,24% (23401),

Олег Абрамичев – 6,6% (21 315),

Игорь Черняк – 3,12% (10085),

Александра Нарыжная – 1,94% (6282),

Никита Соловьев – 1,3% (4199),

Денис Ярославский – 1% (3233),

Сергей Кушнарев – 0,76% (2470),

Игорь Приходько – 0,58% (1888),

Ирина Денисова – 0,42% (1371),

Валерий Безлепкин – 0,17% (564),

Наталья Пилипенко – 0,17% (558),

Георгий Лаговский – 0,11% (349).

Таким образом в Харькове не потребуется даже второй тур, поскольку действующий городской голова Геннадий Кернес уверенно опередил своих конкурентов, набрав больше голосов, чем они все вместе взятые.

Официальных результатов партий, которые проходят в Харьковский городской совет, пока нет. По данным экзит-пола, это 6 политсил – "Блок Кернеса – Успешный Харьков", "Опоплатформа – За жизнь", "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Партия Шария" и "Блок Светличной – Разом".