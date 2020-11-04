Результаты выборов в Харькове: Кернес одержал уверенную победу
В Харькове территориальная избирательная комиссия подсчитала голоса на выборах городского головы. В первом туре действующий мэр Геннадий Кернес получил более 60% голосов избирателей, а значит и уверенную победу.
Результаты выборов мэра Харькова местная территориальная избирательная комиссия сообщила "Суспильному".
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Результаты выборов на пост мэра Харькова:
- Геннадий Кернес – 60,34% (195 44 голоса),
- Александр Фельдман – 14,32% (46 278),
- Алексей Кучер – 7,24% (23401),
- Олег Абрамичев – 6,6% (21 315),
- Игорь Черняк – 3,12% (10085),
- Александра Нарыжная – 1,94% (6282),
- Никита Соловьев – 1,3% (4199),
- Денис Ярославский – 1% (3233),
- Сергей Кушнарев – 0,76% (2470),
- Игорь Приходько – 0,58% (1888),
- Ирина Денисова – 0,42% (1371),
- Валерий Безлепкин – 0,17% (564),
- Наталья Пилипенко – 0,17% (558),
- Георгий Лаговский – 0,11% (349).
Таким образом в Харькове не потребуется даже второй тур, поскольку действующий городской голова Геннадий Кернес уверенно опередил своих конкурентов, набрав больше голосов, чем они все вместе взятые.
Официальных результатов партий, которые проходят в Харьковский городской совет, пока нет. По данным экзит-пола, это 6 политсил – "Блок Кернеса – Успешный Харьков", "Опоплатформа – За жизнь", "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Партия Шария" и "Блок Светличной – Разом".
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