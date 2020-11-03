Выборы мэра Сум: официальные результаты первого тура
Избирательная комиссия подсчитала уже 100% голосов на выборах городского головы в Сумах. Согласно им, действующий городской глава Александр Лысенко лидирует, на второй позиции находится кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.
Поскольку ни один кандидат не набрал 51% голосов избирателей, в Сумах состоится второй тур голосования за мэра. Об официальных результатах 1 тура информирует Центральная избирательная комиссия.
Ранее Кто станет мэром и какие партии зайдут в горсовет Сум: результаты экзитполов
Официальные результаты выборов мэра Сум:
- Александр Лысенко, "Батькивщина" – 44,2%.
- Вадим Акперов, "Европейская Солидарность" – 14,71%.
- Татьяна Рябуха, "Слуга народа" – 11,84%.
- Владимир Лободин, "За майбутнє" – 5,02%
- Елена Мельник, "Наш край" - 1,57%.
- Тамара Ищенко, ОПЗЖ – 10,22%.
- Александр Хоруженко, "Сила людей" – 3,07%.
- Владимир Быков, "Аграрная партия" – 2,17%.
- Ирина Купрейчик, "Сила и честь" – 3,41%.
Третье место заняла кандидат от провластной партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха. Она оторвалась от Акперова, который поборется за кресло мэра с Лысенко, на почти 3%.
В то же время официальных результатов относительно состава будущего депутатского корпуса в городском совете Сум пока нет.
По результатам экзитполов в городской совет должны зайти 5 политсил. Наибольшее представительство должно быть у "Батькивщины" (25,49%), "Европейской Солидарности (16,46%) и ОПЗЖ (16,31%). Также в городской совет Сум должны были бы зайти "слуги народа" (15,12%) и "Сила и честь" (5,17%).
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