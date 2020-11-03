Избирательная комиссия подсчитала уже 100% голосов на выборах городского головы в Сумах. Согласно им, действующий городской глава Александр Лысенко лидирует, на второй позиции находится кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.

Поскольку ни один кандидат не набрал 51% голосов избирателей, в Сумах состоится второй тур голосования за мэра. Об официальных результатах 1 тура информирует Центральная избирательная комиссия.

Ранее Кто станет мэром и какие партии зайдут в горсовет Сум: результаты экзитполов

Официальные результаты выборов мэра Сум:

Александр Лысенко, "Батькивщина" – 44,2%.

Вадим Акперов, "Европейская Солидарность" – 14,71%.

Татьяна Рябуха, "Слуга народа" – 11,84%.

Владимир Лободин, "За майбутнє" – 5,02%

Елена Мельник, "Наш край" - 1,57%.

Тамара Ищенко, ОПЗЖ – 10,22%.

Александр Хоруженко, "Сила людей" – 3,07%.

Владимир Быков, "Аграрная партия" – 2,17%.

Ирина Купрейчик, "Сила и честь" – 3,41%.

Третье место заняла кандидат от провластной партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха. Она оторвалась от Акперова, который поборется за кресло мэра с Лысенко, на почти 3%.

В то же время официальных результатов относительно состава будущего депутатского корпуса в городском совете Сум пока нет.

По результатам экзитполов в городской совет должны зайти 5 политсил. Наибольшее представительство должно быть у "Батькивщины" (25,49%), "Европейской Солидарности (16,46%) и ОПЗЖ (16,31%). Также в городской совет Сум должны были бы зайти "слуги народа" (15,12%) и "Сила и честь" (5,17%).