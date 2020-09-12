"Слуга народа" озвучит имя своего кандидата в мэры Киева не раньше конца июля. До этого времени претенденты на участие в голосовании будут готовиться и работать на рейтинг партии.

Кандидатуру озвучат в конце июля

О таких намерениях президентской политсилы сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

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Ранее Арахамия уже сообщал, что к концу следующего месяца будут известны результаты так называемого социологического праймериз. Решение в "Слуге народе" планируют принимать уже после того, как будут известны кандидаты от других политсил.

Кто примет участие в праймериз

Предварительно участие в праймериз намеревались взять Ирина Верещук, Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко. Однако Ткаченко, которого назначили министром культуры, намерен отказаться от праймериз.

Обратите внимание! Праймериз – тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах. Ведь их электорат обычно близок.

Что известно о выборах мэра Киева? Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета состоятся 25 октября 2020 года. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". Согласно исследованиям нескольких социологических групп, больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего городского голову Виталия Кличко.

Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала