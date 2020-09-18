Вице-премьер Алексей Резников призвал украинских законодателей принять решение относительно местных выборов и впоследствии проголосовать нормы относительно переходного правосудия для Донбасса. Если последнее обеспечит постепенную реинтеграцию Донбасса, то решение проблемы относительно постановления о выборах подчеркнет восприятие Минского процесса как безальтернативной площадки для переговоров.

Как Россия и боевики масштабно блокируют работу ТКГ и почему провести выборы на оккупированных территориях пока невозможно – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Резников заявил, что реинтеграция Донбасса продлится не одно десятилетие

Представители Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе больше всего спекулируют 4-м пунктом постановления о выборах. По словам Резникова, он и в самом деле противоречит 9-му пункту комплекса мер Минских соглашений. Согласно договоренностям, сначала выборы, потом – контроль границы. А в постановлении парламента – наоборот. Этим расхождением жестко манипулируют в ТКГ.

Они заблокировали не только политическую подгруппу, обсуждения поправок об особом статусе и имплементации туда формулы Штайнмайера, на чем всегда настаивали сами. Они еще заблокировали обмен пленными. По трем подгруппам процесс заблокирован,

– подчеркнул участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

Россия пытается легитимизировать ОРДЛО

В дискуссиях как представители России, так и боевики подчеркивают существование самопровозглашенных псевдореспублик. Так пытаются их легитимизировать. На одной из последних встреч, из-за статуса оккупированных территорий между Леонидом Кравчуком и представителем Кремля Борисом Грызловым даже произошел конфликт. Последний назвал оккупированный Донбасс территорией ОРДЛО.

Выборы на оккупированных территориях

Представители России на всех уровнях добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях. Очевидно, так они пытаются легитимизировать главарей боевиков. И краеугольным камнем для них является постановление парламента, где отметили – выборы в ОРДЛО сейчас провести невозможно. В то же время эксперты отмечают, что исправление самого документа – еще не измена.

Пункт 4 может быть расширен как объяснение – при каких условиях могут быть проведены выборы на оккупированном Донбассе. Это не означает легитимизацию так называемых "ЛНР" и "ДНР". Она возможна только в случае проведения выборов,

– отметил политический эксперт Тарас Семенюк.

Что известно о выборах на Донбассе? 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ей, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины

Что говорят в ЦИК?

По словам специалистов и участников переговоров в Минске, Россия на самом деле выборов на Донбассе не хочет. А Кремль лишь стремится затянуть переговоры и сделать виновной в этом Украину. Мол, исчезнет эта проблема – создадут другую. Тем более провести сейчас выборы на оккупированных территориях нереально, подчеркивают в Центризбиркоме.

"Это связано и с реестрами избирателей, это связано с обеспечением безопасности всех участников процесса. Поэтому для реальной подготовки выборов по самым оптимистичным прогнозам надо будет минимум год", – сказал член ЦИК Павел Любченко.

Важно Резников ждет "мудрого" решения о выборах на Донбассе от Верховной Рады

А вот вопрос переходных положений – идея неплохая, говорят специалисты. Ведь конец боевых действий не означает автоматическое возвращение граждан.