Государство в смартфоне работает пока ограничено, но функционал будет расти, обещают в Кабмине. Правительство готовит апгрейд – возможность выбирать власть с помощью приложения "Дия". Тестовый цифровой округ планируют ввести во время выборов в 2020 году.

С понятием "электронная демократия" украинцы еще не знакомы, но Министерство цифровой трансформации активно работает над тем, чтобы приучить нас к диджитализации. 24 канал решил узнать – как в будущем будут выбирать власть с помощью смартфона.

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Как изменится голосование

Идея супер, ведь это значительно упрощает избирательный процесс – как для избирателей, так и для государства. Украинцам не нужно будет идти на участок, стоять в очереди, носиться с изменением места голосования. А ЦИК гораздо быстрее сможет посчитать голоса. Мы живем в прогрессивном мире – бюллетени и ручки рано или поздно заменят на цифровой аналог.

Тем более, что Владимир Зеленский пообещал, что следующего президента в 2024 году будут выбирать онлайн.

Минцифры уже запустило приложение "Держава і я" или просто "Дія", которым начали пользоваться уже более трех миллионов украинцев. В будущем в приложении будет функция, которая позволит не идти на участок, а проголосовать онлайн, пообещали в Кабинете министров.



Приложение "Дия" / Фото Министерство цифровой трансформации Украины

Однако такая опция будет доступна еще не скоро. На местных выборах в 2020 году планируют лишь проверить систему.

Так, в этом году было бы к месту проведение выборов в режиме онлайн из-за коронавируса, однако Кабмин планирует только попробовать как это работает. А до следующих выборов подготовятся и будут учтены все недостатки и нюансы, а они существенные.

На местные выборы мы планировали сделать тестовый цифровой округ, на котором можно будет зарегистрироваться и голосовать онлайн,

– сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

И такой округ вроде уже есть в Харькове.

Кроме этого разрабатывается концепция для пилотного электронного голосования на избирательных участках.

Также министр отметил, что технически e-голосование можно сделать по всей стране, но есть много вопросов кибербезопасности, а для поиска ответов требуется время.



Михаил Федоров / фото с его страницы в Facebook

Одной из проблем Федоров считает низкую цифровую культуру в Украине. "Люди не до конца доверяют такой системе, поскольку считают, что есть возможность для масштабных манипуляций", – объясняет министр.

Однако эксперты отмечают, что проблемы состоят в другом, – прежде всего в отсутствии юридических оснований для проведения такой формы голосования.

Какие проблемы необходимо решить?

Придется менять законодательство и в частности Конституцию. Согласно Основному закону выборы должны происходить путем тайного голосования и это также закреплено в международном праве, а Уголовный кодекс Украины (ст. 159) предусматривает ответственность за нарушение тайны голосования – штраф или даже лишение свободы.

К изменениям уже готовятся. Над этим работают депутаты, ЦИК и Минцифры – идет разработка специального законопроекта, сообщили в Министерстве.

Впрочем, переписать законы возможно, но технически обеспечить секретность онлайн-голосования будет очень трудно. А это важный принцип для избирателей. Конечно, есть те, кто не боится рассказать за кого проголосовали. Здесь все будет зависеть от поведения избирателей.

Вы не знаете, кто с той стороны голосует: человек это делает лично или под принуждением, один или за его спиной кто-то стоит и смотрит – при этом тайна разглашается,

– отметил 24 каналу председатель ОО "Электронная демократия" Владимир Фльонц.

Такая вольность может привести к другой проблеме – продаже голосов. Скупкой могут заняться массово и это будет легко организовать, если избиратель будет голосовать не в участке.



Владимир Зеленский показал бюллетень во время голосования и был оштрафован / Фото EPA-EFE / Степан Франко

А тем, кто пользуется админресурсом, онлайн-голосование может дать дополнительные рычаги влияния, считает юрист Василий Мирошниченко.

К примеру, на предприятиях, в армии, могут голосовать так, как скажут "сверху". Если на избирательном участке обеспечивается контроль за ходом голосования, то в такой системе помешать этому будет сложно,

– объяснил 24 каналу Василий Мирошниченко.

Возможны будут и случаи неличного голосования, что также запрещено Конституцией.

Поэтому, очевидно, что перед внесением изменений в законодательство необходимо решить технические нюансы.

Такие риски как атаки хакеров, взлом серверов с целью фальсификации результатов выборов тоже существуют, но есть много методов борьбы и противодействия. Эксперты отмечают, что результаты e-голосования подтасовать сложнее – любые изменения в электронных документах обнаруживаются легко и быстро.

Опыт других стран – выбор есть

В других странах уже попробовали онлайн-голосования.

В Латвии и Литве

Подобные варианты проведения выборов рассматривали, однако на национальный уровень система так и не вышла. Причина – невозможность сохранения тайны выбора.

Эстония

Эта страна изменила подход к тайне голосования на законодательном уровне. Гражданам предоставлено право выбора: голосовать через интернет или на участке. Две системы работают параллельно и, если для человека важна тайна или его заставляют отдать голос за определенного кандидата, он ​​приходит в воскресенье на участок и голосует там. Тогда зачтется этот голос, а не электронный.

Впрочем, это не решает проблемы подкупа и других вопросов. Какой будет система голосования в Украине, покажет время. Но вряд ли государство пойдет на полную и срочную отмену голосования на участках.