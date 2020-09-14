Команда президента Владимира Зеленского хочет провести выборы на оккупированной территории Донбасса 31 октября 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы. Условием является вывод российских войск и разоружения боевиков.

Об этом помощник президента Андрей Ермак заявил во время выступления в лондонском Chatham House, информируют "Новости Донбасса".

К теме: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе

Он сказал, что для проведения выборов на Донбассе необходимо будет расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ. По его словам, кто-то должен обеспечивать порядок на оккупированной территории и допустить наблюдателей, украинские СМИ и кандидатов.

Ермак также добавил, что этот вопрос будут обсуждать в Париже во время нормандской встречи.

Также помощник президента подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда оттуда выйдут иностранные войска и нелегальные вооруженные группы. В день проведения выборов участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

Как могут состояться выборы в Донбассе?

Украинская сторона 1 октября подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе – она определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.

Интересно: Зеленский хочет мира с Россией, – Зеркаль