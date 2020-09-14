В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 14:00 – Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине, правда, со второй попытки. Голосование состоится 25 октября. В Киеве ночью на одной из улиц нашли тело сотрудника СБУ. По предварительным данным, это следователь по особо важным делам Роман Закладный, который расследовал уголовные производства связанные с государственной изменой.

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Карантин в Украине продолжат минимум на месяц, однако в Минздраве обещают изменить его условия. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Языковой омбудсмен раскритиковал скандальный законопроект Максима Бужанского. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Раду не голосовать за языковой закон одиозного нардепа.

В Минздраве рассказали о новых критериях определения "зеленой" и "красной" зоны. Следовательно, ведомство предлагает разрешить летать в страны, где менее 55 больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

В Египте на нефтепроводе произошел взрыв, это повлекло масштабный пожар. Пострадали по меньшей мере 17 человек.