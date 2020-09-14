В конце июля 2020 года сразу 41% украинцев не знали, за кого будут голосовать на предстоящих местных выборах. В то же время среди тех избирателей, которые уже определились, единоличным лидером была партия "Слуга народа".

Исследование общественного мнения относительно выборов в органы местного самоуправления провела социологическая группа "Рейтинг". К слову Местные выборы 2020: в Украине официально стартовал избирательный процесс Кого поддержали бы украинцы (среди всех избирателей): "Слуга народа" – 15%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9%;

"Европейская солидарность" – 8%;

"Батькивщина" – 4%;

ВО "Свобода" – 2%;

"Партия Шария" – 2%;

"Радикальная партия Ляшко" – 2%;

"Сила и честь" – 1%;

"Голос" – 1%;

не определились с выбором / затруднились ответить – 41%;

не будут голосовать – 10%. За кого украинцы проголосуют на местных выборах / Инфографика группы "Рейтинг" За кого будут голосовать украинцы (среди тех, кто определился и будет голосовать): "Слуга народа" – 30%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17%;

"Европейская солидарность" – 16%;

"Батькивщина" – 9%;

ВО "Свобода" – 3%;

"Партия Шария" – 3%;

"Радикальная партия Ляшко" – 3%;

"Сила и честь" – 2%;

"Голос" – 2%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2%;

"Оппозиционный блок" – 2%. За кого украинцы проголосуют на местных выборах / Инфографика группы "Рейтинг" Коротко о предстоящих выборах: Предстоящие выборы в органы местной власти в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. С 5 сентября официально стартовал избирательный процесс. Сейчас идет процесс регистрации кандидатов.

В конце октября более 27 миллионов избирателей выберут глав в своих ОТГ, местных депутатов, а также представителей в районных и областных советах. Опрос "Рейтинга" проведен в течение 30 – 31 июля. Путем телефонных интервью по принципу случайной выборки всего опросили 2 472 человека в возрасте от 16 лет. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2%.