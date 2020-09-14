В июле почти половина украинцев не знали, за кого голосовать: опрос
В конце июля 2020 года сразу 41% украинцев не знали, за кого будут голосовать на предстоящих местных выборах. В то же время среди тех избирателей, которые уже определились, единоличным лидером была партия "Слуга народа".
Исследование общественного мнения относительно выборов в органы местного самоуправления провела социологическая группа "Рейтинг".
К слову Местные выборы 2020: в Украине официально стартовал избирательный процесс
Кого поддержали бы украинцы (среди всех избирателей):
- "Слуга народа" – 15%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9%;
- "Европейская солидарность" – 8%;
- "Батькивщина" – 4%;
- ВО "Свобода" – 2%;
- "Партия Шария" – 2%;
- "Радикальная партия Ляшко" – 2%;
- "Сила и честь" – 1%;
- "Голос" – 1%;
- не определились с выбором / затруднились ответить – 41%;
- не будут голосовать – 10%.
За кого украинцы проголосуют на местных выборах / Инфографика группы "Рейтинг"
За кого будут голосовать украинцы (среди тех, кто определился и будет голосовать):
- "Слуга народа" – 30%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17%;
- "Европейская солидарность" – 16%;
- "Батькивщина" – 9%;
- ВО "Свобода" – 3%;
- "Партия Шария" – 3%;
- "Радикальная партия Ляшко" – 3%;
- "Сила и честь" – 2%;
- "Голос" – 2%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 2%;
- "Оппозиционный блок" – 2%.
За кого украинцы проголосуют на местных выборах / Инфографика группы "Рейтинг"
Коротко о предстоящих выборах:
- Предстоящие выборы в органы местной власти в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. С 5 сентября официально стартовал избирательный процесс. Сейчас идет процесс регистрации кандидатов.
- В конце октября более 27 миллионов избирателей выберут глав в своих ОТГ, местных депутатов, а также представителей в районных и областных советах.
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