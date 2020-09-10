Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации и формирования ОТО вышел на финишную прямую. Правительство уже утвердило перспективные планы формирования общин во всех областях Украины.

Они станут основой для формирования территориальных общин и построения успешной страны, в которой комфортно жить, подчеркнул Владимир Зеленский. Его цитирует Офис Президента Украины.

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Президент подчеркнул, что с формированием отдельных территориальных общин ощутимо уменьшится влияние Киева на регионы. В частности, это касается вопроса распоряжения деньгами общин.

Глава государства привел пример, что жители территориальных общин смогут самостоятельно выбирать, куда тратить деньги. Например, строить школы или что угодно другое.

Украинцы смогут получать качественнее и больше услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными,

– заявил Владимир Зеленский.

Перспективные планы по созданию объединенных территориальных общин уже утверждены по всем областям Украины. В частности, и относительно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Исключением является лишь временно оккупированная АР Крым.

Реформа децентрализации в Украине: коротко

Эта реформа стартовала в 2014 году вскоре после Революции Достоинства. Сначала ее главным идеологом был пятый президент Петр Порошенко, а впоследствии и премьер Владимир Гройсман. После смены власти реформу успешно продолжила команда Владимира Зеленского.

Суть реформы предусматривает создание на всей территории страны отдельных территориальных общин – объединений ближайших городов, маленьких городков, поселков и сел. Вместе с объединением общинам предоставляется и часть денег, которая раньше шла в виде налогов в государственный бюджет.

Ключевой целью реформы является то, чтобы люди получили деньги на местах и самостоятельно могли решать, куда их вкладывать и что строить в своем населенном пункте в первую очередь.

Сам процесс формирования ОТО длится уже 6 лет. С 2014 года общины могли добровольно объединяться, получая преференции из госбюджета. Он должен завершиться после местных выборов 25 октября 2020 года, когда украинцы будут выбирать не мэров и сельских голов, а руководителей ОТО.



Карта создания ОТО в Украине по состоянию на 28 мая 2020 года / скриншот