Зеленский хочет договориться с Россией об обмене пленными "всех на всех"
Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.
Об этом президент сказал на брифинге в Киеве после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном.
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Очень важно, что мы вернули моряков, политических заключенных. Но не всех. Я очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине... Для меня это очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который начиная с Минска называется "всех на всех",
– сказал Зеленский.
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Также на саммите в Париже президент намерен обсудить ситуацию с безопасностью на Донбассе, где 5 лет продолжается российско-украинская война.
Уверен, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то можем добиться серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений,
– добавил Зеленский.
Еще один вопрос, который будет поднимать украинский глава государства на саммите – возможность проведения местных выборов на Донбассе. Зеленский настаивает, что они должны проходить только по законодательству Украины и там должны быть представлены все украинские партии.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты (Порошенко и Путин) виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.