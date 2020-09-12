Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, в частности представители партии "Слуга народа", решили назначить ответственных за регионы. Происходит это в рамках подготовки к местным выборам. Назначенные кураторы областей, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы.

Как пишет "Украинская правда", идею о назначении ответственных за областей Зеленскому предложил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов. Украинский лидер, со своей стороны, ее поддержал и решил лично утверждать ответственных лиц.

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Предварительно (по состоянию на 19 февраля), список кураторов областей имеет такой вид:

Руководители политсилы "Слуга народа"

глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко – Киев

– Киев глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – Николаевская область

– Николаевская область заместитель Арахамии Павел Халимон – Черниговская область

Нардепы

Александр Качура – Сумская область

– Сумская область Юрий Корявченков – Полтавская область

– Полтавская область Александр Дубинский – Херсонская область

– Херсонская область Елена Лис – Черновицкая область

– Черновицкая область Алина Загоруйко – Винницкая область

– Винницкая область Роман Мулик – Львовская область

– Львовская область Елена Винтоняк – Ивано-Франковская область

– Ивано-Франковская область Юрий Аристов – Закарпатская область

– Закарпатская область Никита Потураев – Кировоградская область

– Кировоградская область Павел Сушко – Харьковская область

– Харьковская область Максим Ткаченко – Луганская область

– Луганская область Владлен Неклюдов – Донецкая область

– Донецкая область Александр Сова – Одесская область

– Одесская область Юрий Кисель – Днепропетровская область

– Днепропетровская область Александр Кабанов – Запорожская область

Добавим, что отвечать за Тернопольскую область будет Виктор Гевко. Он является членом команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь". А во время прошлогодних президентских выборов Гевко был представителем Зеленского в этой области.

Нардеп Александр Дубинский в телеграме подтвердил, что он будет отвечать за Херсонщину. По его словам, в зону его внимания будет входить и Киевщина. Здесь он на выборах в Раду шел по мажоритарке в 94 округе.

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К слову, недавно глава партии "Слуга народа" заявил, что его политсила запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы. Таким образом, каждый человек будет иметь возможность стать кандидатом областного, городского совета или совета ОТО.

Справка! Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов. Участия в голосовании не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года. Кроме того, местные выборы невозможно будет провести в аннексированном Кремлем Крыму. Но есть вероятность, что их удастся провести на оккупированном Донбассе.