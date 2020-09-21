Зібрання "слуг народу" в університеті Шевченка: впустити партійців просив Офіс Президента
Партійне зібрання київського крила "Слуги народу", що відбулося 20 вересня на території КНУ імені Шевченка, вже наробило багато галасу. Річ у тім, що студенти були обурені тим, що їх університет став тлом передвиборчої кампанії "слуг" у столиці.
У цьому вони побачили порушення закону, адже ні партії, ні кандидати не можуть проводити свою діяльність в закладах освіти. Про те, яка позиція щодо скандалу в адміністрації університету, пише "Громадське".
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Так, керівництво вишу зазначило: надати місце для проведення заходу їх попросили в Офісі Президента.
Річ у тім, що 20 вересня Зеленський обговорив з керівництвом університету "важливі питання розвитку вищої освіти й науки в Україні та в університеті зокрема"
Президент також взяв участь у презентації Стратегії розвитку Києва до 2027 року Київською міською організацією партії "Слуга народу", яке було організовано на території КНУ імені Тараса Шевченка за зверненням Офісу Президента до керівництва університету,
– повідомили у ВНЗ.
Керівництво вишу наголосило, що захід відбувся на частині відкритої території університету та ще й у вихідний день, коли навчання не було. Не брали участь у зібранні ні студенти, ні викладачі.
"Не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", – додали в адміністрації університету.
В адміністрації університету Шевченка впевнені: такий формат не є політичною рекламою чи агітацією і не суперечить чинному законодавству.
Чому виник скандал довкола зібрання "слуг" у Києві: коротко
- Київський осередок політичної партії "Слуга народу" 20 вересня провів зібрання на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там оголошували імена кандидатів у Київраду, а також кандидатки на пост мера Києва.
- Участь у заході взяли й представники керівництва партії, зокрема її голова Олександр Корнієнко. Прийшов і президент Володимир Зеленський.
- Втім, те, що ВНЗ став місцем проведення такого заходу, не сподобалося представникам Студпарламенту КНУ. Там заявили, що політики порушили закон про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів.
- 21 вересня біля університету Шевченка на протестну акцію зібрались кілька десятків студентів. Молодь вимагала провести незалежне розслідування щодо політичного заходу.
- Своєю чергою, "слуги народу" впевнені, що закон не порушували. Крім цього, у партії вважають, що внутрішній дворик червоного корпусу університету має бути доступним для всіх охочих, адже є історичною та культурною частиною Києва.