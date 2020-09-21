Партійне зібрання київського крила "Слуги народу", що відбулося 20 вересня на території КНУ імені Шевченка, вже наробило багато галасу. Річ у тім, що студенти були обурені тим, що їх університет став тлом передвиборчої кампанії "слуг" у столиці.

У цьому вони побачили порушення закону, адже ні партії, ні кандидати не можуть проводити свою діяльність в закладах освіти. Про те, яка позиція щодо скандалу в адміністрації університету, пише "Громадське".

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Так, керівництво вишу зазначило: надати місце для проведення заходу їх попросили в Офісі Президента.

Річ у тім, що 20 вересня Зеленський обговорив з керівництвом університету "важливі питання розвитку вищої освіти й науки в Україні та в університеті зокрема"

Президент також взяв участь у презентації Стратегії розвитку Києва до 2027 року Київською міською організацією партії "Слуга народу", яке було організовано на території КНУ імені Тараса Шевченка за зверненням Офісу Президента до керівництва університету,

– повідомили у ВНЗ.

Керівництво вишу наголосило, що захід відбувся на частині відкритої території університету та ще й у вихідний день, коли навчання не було. Не брали участь у зібранні ні студенти, ні викладачі.

"Не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", – додали в адміністрації університету.

В адміністрації університету Шевченка впевнені: такий формат не є політичною рекламою чи агітацією і не суперечить чинному законодавству.

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