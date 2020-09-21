Біля головного корпусу КНУ імені Шевченка у Києві 21 вересня відбувається протестна акція. Мітингувальники обурені, що на території вишу відбулось представлення кандидатів "Слуги народу".

Вранці біля червоного корпусу зібрались близько 50 людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Протестувальники тримають плакати із написами: "Освіта без політики", "Червоний – колір сорому", "Університет не місце для зібрань політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть".

Що вимагають протестувальники

Студенти засуджують дії адміністрації університету. Вони вважають, що дозвіл проводити політичний захід на території вишу порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

Молодь вимагає провести незалежне розслідування, до якого варто включити представників студентства. Ректора університету Леоніда Губерського просять відсторонити від посади на час розслідування.

Серед інших вимог:

Міносвіти повинно відреагувати на порушення, які відбулися на території вишу;

в освітніх установах не може бути впливу та агітації політичних партій;

університет має показати документи, на підставі яких захід відбувся на території вишу;

адміністрація повинна гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Що цьому передувало