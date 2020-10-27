Сплять на підлогах, у туалет по черзі: як в Одесі члени комісії здають протоколи – фото, відео
В одеському виборчому комітеті триває марафон з підрахунку результатів виборів, які минули 25 жовтня. Члени комісії сплять і харчуються просто у коридорах дільниці.
Натовпи із членів дільничних комісій зібралися у приміщенні "нової мерії". Вони привезли здавати протоколи й бюлетені. Про це повідомили у виданні "Думская".
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Що там відбувається
- У людей є власні стільці та "розкладачки" та туристичні килимки. Вони їдять просто у коридорах. Там же і сплять. А у вбиральню люди ходять по черзі.
- Жодних протиепідемічних заходів ніхто не дотримується, оскільки це просто неможливо. Частина людей має захисні маски.
- Як повідомляють, багато людей перебуває там вже другу добу. Вони наголошують, що раніше процедура займала 3 – 4 години.
- Загалом, люди скаржаться на безлад з оформленням паперів.
Чому такі великі затримки з підрахунком
Голови ДВК пояснюють затримку зміною закону про вибори. Відтак підрахунок голосів і оформлення протоколів при голосуванні за відкритими списками може займати більше часу.
Заступник голови міської комісії розповіла, що робота затягується через помилки – багато протоколів доводиться повертати, щоб уточнити деталі. До прикладу, з 5 протоколів на уточнення відправляють 2 – 3.
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Скільки протоколів вже обробили
На цю мить обробили приблизно 30% протоколів. Зараз черга просувається, але дуже повільно. Дехто готується до ночівлі знову. Ймовірно, підрахунок голосів затягнеться ще на кілька діб.
Дивіться фото: як в Одесі члени комісії здають протоколи / Фото "Думская"