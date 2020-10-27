У Житомирі члени виборчої комісії накинулися на представника громадянської мережі ОПОРА. Йому подряпали руку та намагались забрати телефон.

Спостерігач намагався зняти членів виборчої комісії, які переписували протоколи в приміщенні ТВК. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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У повідомленні зазначено, що коли спостерігач почав знімати протокол з номером дільниці, представники комісії підбігли до нього. Потім вони подряпали його та намагалися вибити з рук телефон. Після того, як представник ОПОРИ викликав поліцію, члени комісії втекли.

Я попросив голову ДВК пояснити їм, що маю право знімати. Вона відповіла, що членів комісії відправили на уточнення і вони мають їхати,

– заявив спостерігач.

Згодом представників виборчої комісії помітили на іншому поверсі тієї ж будівлі. Вони знову переписували протоколи на підвіконні. За словами спостерігача від ОПОРИ, вони проігнорували вимогу правоохоронців зупинитися та вибігли на вулицю.

Члени ДВК напали на спостерігача: дивіться відео